La Banda se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico de inestabilidad para hoy Sábado 21 de marzo de 2026

Los bandeños enfrentarán un clima inestable este fin de semana, con lluvias y temperaturas frescas. Se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia el comienzo de la próxima semana.

Hoy 08:16

En la jornada de hoy, los bandeños se encuentran bajo un cielo parcialmente nublado, con una temperatura actual de 22.3 °C, aunque la sensación térmica asciende a 24.7 °C. La humedad se sitúa en un 78%, con vientos provenientes del sur a 32.4 km/h, lo que contribuye a un ambiente fresco y algo ventoso.

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Para el día de hoy, el pronóstico indica lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 19.7 °C como mínima y 25.2 °C como máxima. Los bandeños deben estar preparados para posibles chaparrones a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

El día siguiente, domingo 22 de marzo, se anticipa un cielo cubierto, lo que significa que la luz del sol estará escasa. Las temperaturas descenderán ligeramente, con mínimas de 18.9 °C y máximas que no superarán los 22.9 °C, lo cual puede hacer que el día se sienta más fresco.

El lunes 23 de marzo, las condiciones se mantendrán similares, ya que se prevé lluvia moderada a intervalos nuevamente. La temperatura mínima podría llegar a 17.2 °C, mientras que la máxima alcanzará los 25.2 °C, lo que sugiere que las lluvias persistirán en la región.

En resumen, el clima en La Banda se presentará inestable durante el fin de semana, con lluvias intermitentes y temperaturas variables. Se recomienda a los bandeños que se mantengan al tanto de los pronósticos y se preparen para un fin de semana fresco y húmedo.