Termas de Río Hondo se prepara para una semana de lluvias: pronóstico incierto para este lunes 23 de marzo de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta variable, con lluvias que afectarán la región. Se esperan temperaturas frescas y un leve aumento hacia mediados de semana.

Hoy 11:46

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo una condición de llovizna persistente, con una temperatura actual de 20.3 °C. La sensación térmica es la misma, y la humedad alcanza un alto 94%, lo que podría hacer que el clima se sienta más frío de lo que realmente es. El viento sopla desde el sur a 20.2 km/h, añadiendo un toque de frescura al ambiente.

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Para el día de hoy, el pronóstico indica lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre 17.4 °C como mínima y 23.8 °C como máxima. Los termenses deben estar preparados para un día gris, donde el paraguas podría ser un compañero indispensable.

El martes 24 de marzo, se espera un cambio notable en las condiciones climáticas, ya que el sol hará su aparición. Las temperaturas mínimas caerán a 15.3 °C, mientras que se anticipa una máxima de 25.8 °C, brindando un respiro a los termenses después de un inicio de semana lluvioso. El sol brillará por fin, lo que podría incentivar a muchos a salir y disfrutar del aire libre.

Para el miércoles 25 de marzo, las condiciones serán parcialmente nubladas, con mínimas de 15.7 °C y máximas que alcanzarán los 25.9 °C. Esta tendencia de temperaturas más cálidas podría ser un alivio para aquellos que prefieren el clima más templado.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy Lunes 23 de marzo de 2026 se presentará con lluvias intermitentes y temperaturas entre 17.4 °C y 23.8 °C. A medida que avancen los días, se prevé un aumento en las temperaturas y una mejora en las condiciones climáticas, lo que permitirá a los termenses disfrutar de un clima más agradable hacia mediados de la semana.