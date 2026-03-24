Finalmente Güemes y Mitre jugarán en “La Isla” con presencia de público neutral

El clásico santiagueño entre Güemes y Mitre, correspondiente a la séptima fecha de la Primera Nacional, ya tiene escenario confirmado. Finalmente, el encuentro se disputará el próximo domingo desde las 17 en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, con la presencia de público neutral.

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De esta manera, quedó descartada la posibilidad de trasladar el partido al Estadio Único "Madre de Ciudades", una alternativa que había tomado fuerza en las últimas horas.

La confirmación oficial

La noticia fue confirmada por el presidente del Gaucho, Carlos Pezzini, quien brindó detalles en una entrevista con el programa El Dueño de la Tarde de Radio Panorama.

“Vamos a jugar en nuestra cancha y vamos a recibir público neutral. Creo que será un lindo espectáculo para todos”, aseguró el dirigente.

Cómo será la organización

Pezzini también explicó cómo será la disposición de los hinchas neutrales dentro del estadio: “Por seguridad, el público neutral se ubicará en la tribuna que da a espaldas a la avenida Lugones. En estos días nos reuniremos con la gente encargada del operativo para diagramar todo. Todavía hay muchas cosas por definir”, detalló.

Por último, el titular del club azulgrana destacó el trabajo conjunto con la dirigencia aurinegra para la organización del partido. “Para nosotros como dirigentes es muy lindo organizar un partido en estas condiciones y espero que salga todo bien. Hablé con el presidente de Mitre y acordamos que el aforo que recibamos será el que recibirán ellos en su cancha”, concluyó.

De esta manera, el clásico entre Güemes y Mitre ya empieza a palpitarse en Santiago del Estero, en un duelo que promete un gran marco y mucho en juego para ambos equipos.

El comunicado de Güemes