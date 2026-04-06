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El Tribuno lanza TAL CUAL, su nuevo streaming informativo en vivo

El Tribuno inicia su nuevo streaming TAL CUAL el 6 de abril, de lunes a viernes a las 11 horas, disponible en YouTube y su sitio web.

Hoy 01:24

El Tribuno introduce una innovadora propuesta informativa con el lanzamiento de TAL CUAL, un streaming en vivo que se iniciará este lunes 6 de abril.

Este nuevo programa se emitirá de lunes a viernes de 11 a 13 horas, disponible a través del canal de YouTube del diario y en su sitio web.

El ciclo será conducido por Álvaro Coronel y Luciana Barrionuevo, bajo la producción de Oriana Salamunich y la dirección de Pablo Rivadavia.

La iniciativa representa un avance significativo en la trayectoria del medio, que este año celebra 77 años brindando a los salteños información verificada y de calidad.

A lo largo de su historia, El Tribuno ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumo de noticias, haciendo ahora un salto hacia el streaming.

TAL CUAL se posiciona como un espacio de actualidad sin rodeos, donde la información se presenta con claridad y cercanía, buscando conectar con la audiencia mediante un lenguaje directo.

Este formato dinámico incluirá voces de periodistas, columnistas, protagonistas y vecinos, reflejando la realidad cotidiana de la comunidad.

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