Los estudiantes de la Técnica N° 2 presentan su chomba y campera 2026

Los alumnos de sexto año de la Escuela Técnica N° 2 celebraron con entusiasmo la presentación de su chomba y campera para el ciclo lectivo 2026.

Hoy 14:22

En un ambiente festivo, los estudiantes de la promoción 2026 de la Escuela de Educación Técnica N° 2 'Profesor Jesús Salazar' llevaron a cabo la presentación de la chomba y campera que usarán durante el ciclo lectivo. Este evento significó un hito importante para los jóvenes que finalizan su educación secundaria.

El patio del establecimiento se llenó de alegría y entusiasmo, donde los alumnos de 6° año de las cuatro divisiones se unieron para celebrar este acontecimiento. La presentación se destacó por la tradicional bomba, un símbolo de la cultura escolar que une a los estudiantes en momentos importantes.

Entre los participantes, se encontraban nombres como Marta Bonifacio, Zaida Tolaba Adauto, Gonzalo Cortez y muchos otros, quienes hicieron de este encuentro un momento memorable. La energía juvenil fue palpable, reflejando la alegría de culminar un ciclo educativo.

Los estudiantes, además, mostraron un fuerte sentido de unidad y cooperación al participar activamente en la organización del evento. Este tipo de actividades fomenta no solo la camaradería, sino también el orgullo institucional entre los alumnos.

El evento se extendió con intervenciones de varios alumnos, quienes expresaron su entusiasmo por el futuro y el significado de llevar la chomba y campera, que representa su identidad como estudiantes de la Técnica N° 2. La presentación no solo fue un acto simbólico, sino también una celebración de los logros alcanzados.

Con el respaldo de toda la comunidad educativa, la Escuela Técnica N° 2 refuerza su compromiso con la formación integral de sus alumnos. La participación activa de los estudiantes en este evento refleja el espíritu colaborativo que caracteriza a la institución.

El encuentro culminó con un ambiente de camaradería, dejando una impresión duradera en todos los asistentes. Este tipo de eventos escolares son esenciales para fortalecer los vínculos entre estudiantes y docentes, además de crear recuerdos inolvidables.