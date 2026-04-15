Comienza el juicio por la muerte de Maradona en San Isidro

El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda en San Isidro tras la nulidad del proceso anterior, con la fiscalía señalando un abandono médico crucial en su atención.

Hoy 04:20

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ha comenzado este martes en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del proceso anterior en 2025 debido a controversias relacionadas con el documental Justicia Divina, que incluyó la participación de la exjueza Julieta Makintach.

Este debate judicial tiene como objetivo determinar las responsabilidades de siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual, en relación con el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 mientras estaba bajo internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre.

Los acusados en este caso son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora médica Nancy Edith Forlini.

Durante la apertura de los alegatos, el fiscal Patricio Ferrari criticó severamente la atención médica proporcionada a Maradona, afirmando que la internación domiciliaria no funcionó como un dispositivo sanitario adecuado. “Una internación domiciliaria es un sanatorio en la casa, pero esto no pasó”, subrayó ante el tribunal.

El fiscal describió al equipo médico como “un grupo de improvisados” y afirmó que “existieron múltiples alarmas, pero decidieron no escucharlas”. Además, destacó que los profesionales no tomaron medidas para evitar el desenlace fatal. “No hicieron nada para evitar que Maradona muriera. Empezó a morir 12 horas antes”, aseguró Ferrari.

El abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, también enfatizó que el fallecimiento del ídolo fue el resultado de un abandono médico. “Diego Armando Maradona fue asesinado”, afirmó durante su intervención, destacando que el exfutbolista estuvo rodeado de personas no capacitadas y careció de los controles médicos necesarios.

Los defensores de los acusados han rechazado las acusaciones, argumentando que la muerte de Maradona se debió a causas naturales. Francisco Oneto, abogado del neurocirujano Luque, anticipó que demostrarán que el ídolo falleció por un infarto. A su vez, Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, afirmó que Maradona tenía un papel fundamental en las decisiones sobre su salud.