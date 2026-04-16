Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan nueva película en Netflix

Netflix ha anunciado el estreno de 'Lo Dejamos Acá', una película argentina que contará con las actuaciones de las estrellas Ricardo Darín y Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid.

Hoy 06:43

Esta semana, Netflix ha revelado algunos de sus nuevos proyectos, destacando entre ellos la película 'Lo Dejamos Acá', que promete captar la atención de los suscriptores del servicio de streaming. Este filme, que cuenta con las destacadas actuaciones de Ricardo Darín y Diego Peretti, está dirigido por Hernán Goldfrid.

'Lo Dejamos Acá' se basa en un guion escrito por Emanuel Diez y es producida por Kenya Films, la productora de Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak. La colaboración de estos talentosos profesionales genera altas expectativas en torno a la calidad del contenido.

La trama gira en torno a un psicoanalista, interpretado por Ricardo Darín, quien atraviesa una crisis de fe en los métodos convencionales de la psicología. Este personaje se enfrenta a un dilema ético cuando un escritor, con un bloqueo creativo, llega a su consulta, lo que desencadena una serie de eventos que cambiarán su vida.

Según la información proporcionada por Netflix, 'Lo Dejamos Acá' tiene previsto su estreno a mediados de este año. El enfoque de la plataforma seguirá una tendencia similar a la de otros recientes lanzamientos, como 'Parque Lezama' de Juan José Campanella y 'El Último Gigante' de Marcos Carnevale.

Se espera que esta película tenga una breve exhibición en salas comerciales antes de estar disponible en el catálogo de Netflix, lo que permitirá a los espectadores disfrutar de la obra en diferentes formatos.

El interés por 'Lo Dejamos Acá' no solo radica en la presencia de sus talentosos protagonistas, sino también en la dirección y producción que aseguran un alto nivel de calidad en la narrativa y la presentación.