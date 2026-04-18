El regreso de la Retrofiesta en el Sheraton promete sorpresas

El 30 de abril, el Hotel Sheraton de Tucumán acogerá la Retrofiesta, un evento que contará con artistas internacionales, una puesta en escena innovadora y una anticipada que incluye 3 consumiciones y financiación sin interés.

Hoy 06:22

El 30 de abril, el Hotel Sheraton de Tucumán será el escenario para el esperado regreso de la Retrofiesta, un evento que ha generado gran expectativa entre los asistentes.

La producción de Hernán Iramain ha creado un ambiente de anticipación, con consultas constantes y grupos organizándose para asegurar su participación en esta fiesta, considerada un clásico en la vida nocturna tucumana.

Este año, la Retrofiesta no solo marca el regreso de un evento icónico, sino que también se destaca por su propuesta renovada, que incluye artistas de renombre internacional y una puesta en escena sin precedentes.

La Anticipada Tanda 1 resulta atractiva, ya que por $60.000 se garantiza el acceso hasta la 01:30 y se incluyen 3 consumiciones a elección entre bebidas populares, lo que está impulsando enormemente las ventas.

Las entradas están disponibles para compra online a través del portal https://plateaunotickets.com, así como en varias sucursales de Tarjeta Sucrédito, donde se puede abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

Además, el evento permitirá a los asistentes gestionar su Tarjeta Sucrédito en el lugar, facilitando el acceso para quienes no la posean, y se implementará un sistema de pago digitalizado en todo el recinto.

La Experiencia Retrofiesta también incluirá una opción de estadía en el Hotel Sheraton, ofreciendo un plan integral para quienes deseen disfrutar de una noche completa.

El evento contará con presentaciones en vivo de artistas como Charly Sosa y Fabio Zambrana, así como un set de DJ Raúl Fariña, prometiendo momentos emotivos y un despliegue escénico de alta calidad tecnológica.