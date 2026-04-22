Fallece Luis Brandoni, ícono del teatro y cine argentino a los 86 años

Luis Brandoni, reconocido actor argentino, falleció a los 86 años, dejando un legado imborrable en el cine, teatro y vida pública del país.

Hoy 19:14

Este lunes, Luis Brandoni, una de las figuras más emblemáticas del teatro argentino, falleció a los 86 años en el Sanatorio Güemes, tras complicaciones de salud derivadas de un hematoma provocado por una caída en su hogar.

La noticia fue confirmada por su amigo y productor Carlos Rottemberg, quien expresó su tristeza: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, resaltando así la profunda huella que dejó en el ámbito cultural y gremial del país.

Brandoni, nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Buenos Aires, consolidó una carrera que abarcó más de seis décadas, siendo un referente tanto en el cine argentino como en el teatro y la televisión.

A lo largo de su trayectoria, participó en más de 60 películas, destacándose en títulos como La Patagonia rebelde y Esperando la carroza, donde su icónica frase sobre las empanadas se convirtió en un clásico cultural.

En televisión, Brandoni dejó su marca en series populares como Mi cuñado y El hombre de tu vida, mostrando su versatilidad y carisma en cada interpretación.

Su compromiso con la defensa de los derechos laborales y su papel como dirigente sindical lo llevaron a enfrentar momentos difíciles, incluyendo amenazas y un secuestro en 1976, experiencias que marcaron su vida personal y profesional.

Luis Brandoni no solo será recordado por su talento actoral, sino también por su profunda vocación política y su dedicación a la cultura argentina, dejando un legado que perdurará en la memoria colectiva del país.