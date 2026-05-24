El Flaco López marcó en la goleada de Palmeiras y sueña con el Mundial

José Manuel “Flaco” López volvió a convertir para Palmeiras y mantiene viva la ilusión de meterse en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

El delantero argentino abrió el marcador en el gran triunfo del Verdao por 3-0 ante Flamengo, como visitante en el Maracaná, en uno de los partidos más atractivos de la fecha 17 del Brasileirao.

Con esta victoria, Palmeiras se afianzó como líder del campeonato brasileño con 38 puntos y dio un golpe fuerte ante uno de sus principales perseguidores.

El partido comenzó con Flamengo como protagonista. El equipo dirigido por Leonardo Jardim manejó la pelota en los primeros minutos y generó las situaciones más claras, pero el desarrollo cambió a los 20 minutos, cuando el colombiano Jorge Carrascal fue expulsado por una acción peligrosa sobre Murilo Cerqueira.

A partir de allí, Palmeiras tomó el control del encuentro y empezó a arrinconar al local. La presión tuvo premio antes del descanso, cuando López apareció para abrir el marcador tras una asistencia de Allan.

En el complemento, el propio Allan amplió la ventaja luego de disputar la pelota con el uruguayo Guillermo Varela. Ya en tiempo de descuento, Paulinho, que había ingresado desde el banco, selló el 3-0 definitivo para el conjunto paulista.

El gol llega en un momento clave para el Flaco López, que busca ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni. El delantero suma 8 goles y 4 asistencias en 23 partidos en lo que va del año y aparece como una opción a seguir de cerca, especialmente tras la dura lesión de Joaquín Panichelli.

En los próximos días, Scaloni dará a conocer la lista definitiva para la Copa del Mundo. Mientras tanto, López sigue respondiendo en la cancha y alimenta su sueño mundialista con goles importantes en uno de los equipos más fuertes de Sudamérica.