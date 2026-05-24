trágico accidente en Tucumán deja dos muertos y una mujer herida

Un accidente en Tucumán durante una persecución policial resultó en la muerte de dos hombres y dejó a una mujer herida, lo que ha generado una intensa investigación por parte de las autoridades locales.

Hoy 17:31

En un trágico accidente vial registrado en la noche del sábado en la localidad de El Colmenar, la Unidad Fiscal de Homicidios II, bajo la dirección de Carlos Sale, se ha hecho cargo de la investigación de un siniestro que dejó dos víctimas fatales.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Charcas y Ruta 305, donde una motocicleta en fuga colisionó inicialmente con el vehículo de la policía. Tras este primer choque, un oficial disparó al aire como advertencia, lo que llevó al motociclista a realizar una maniobra de evasión.

El conductor, intentando escapar, giró bruscamente y aceleró, terminando por impactar de frente contra otra motocicleta en la que viajaba una pareja. Esta secuencia de eventos ha sido crucial para entender la dinámica del accidente.

Como resultado del impacto, Raúl Exequiel Arallania, de 28 años, perdió la vida en el lugar. José David Salinas, de 34 años, fue trasladado urgentemente al Hospital Avellaneda, donde se confirmó su deceso tras recibir atención médica.

La pareja de Salinas, que lo acompañaba en la motocicleta, fue llevada al Hospital Padilla y, según los informes médicos, se encuentra internada pero fuera de peligro.

Las autoridades han indicado que el testimonio de la mujer es considerado clave para la investigación. Se espera que se le tome declaración una vez que reciba el visto bueno formal de la Fiscalía.

Mientras tanto, los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) continúan recolectando evidencias balísticas y mecánicas para esclarecer la mecánica del siniestro.