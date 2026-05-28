En vivo: Tigre va por el milagro ante Alianza Atlético en la Copa Sudamericana

El Matador necesita ganar en Victoria y esperar una mano de Macará para avanzar a los octavos de final. Los peruanos ya llegan eliminados.

Hoy 21:00

Tigre recibirá este jueves desde las 21.30 a Alianza Atlético en el estadio José Dellagiovanna, por la sexta y última fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026, en un partido decisivo para las aspiraciones del conjunto de Diego Dabove. El Matador está obligado a ganar y además dependerá de lo que suceda entre América de Cali y Macará.

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El equipo de Victoria tuvo una fase de grupos irregular, en la que acumuló un triunfo, tres empates y una derrota. Con seis puntos, marcha tercero en la zona y llega a la última jornada con la necesidad de sumar de a tres para mantener chances de clasificación a la siguiente instancia del certamen continental.

Sin embargo, una victoria por sí sola no le alcanzará. Tigre estará atento a lo que ocurra en Colombia entre América de Cali y Macará. El nuevo criterio de desempate olímpico favorece al Matador ante los colombianos, por lo que necesita que el conjunto ecuatoriano al menos empate para seguir con vida. Si América gana, el equipo argentino quedará eliminado sin importar el resultado en Victoria.

Del otro lado estará un Alianza Atlético que ya no tiene posibilidades de clasificación. El conjunto peruano tuvo una campaña muy floja en la Copa Sudamericana, con apenas dos empates y tres derrotas, números que lo convierten en el peor equipo del Grupo A.

Por eso, los dirigidos por Federico Urciuoli afrontarán este compromiso únicamente para completar el calendario y despedirse de la competencia internacional de la mejor manera posible. Aun así, buscarán complicar a un Tigre que jugará bajo presión y con la obligación de ganar.

Probables formaciones de Tigre vs. Alianza Atlético

Tigre

El entrenador Diego Dabove todavía no confirmó el equipo, aunque se espera que en las próximas horas defina la formación titular para el duelo decisivo en Victoria.

Alianza Atlético

El DT Federico Urciuoli tampoco dio indicios del once inicial y aguardará hasta último momento para definir el equipo que enfrentará al Matador.

Tigre vs. Alianza Atlético: hora, TV y árbitros