Detenidos por robos y amenazas en Chaco tras operativo policial

Efectivos del Departamento 911 en Chaco detuvieron a dos hombres involucrados en robos y amenazas, asegurando evidencia clave durante el operativo.

Hoy 03:44

En un reciente operativo cerrojo llevado a cabo por los efectivos del Departamento 911, se logró la detención de dos hombres en los barrios Solidario y AIPO 160 Viviendas, en Chaco. Este procedimiento se enmarca en investigaciones relacionadas con delitos contra la propiedad y amenazas calificadas.

Las aprehensiones fueron el resultado de tareas de inteligencia criminal que incluyeron la colaboración de la División C.O.M., Patrulla Preventiva y Servicio Externo del Departamento 911. Estas acciones reflejan el compromiso de la policía en la lucha contra la delincuencia en la región.

Durante el operativo, se detuvo a un joven de 18 años, quien está siendo investigado por una causa de amenazas con arma de fuego y el hurto de una motocicleta. En este contexto, se secuestraron una gorra y un par de zapatillas que son considerados de interés para la investigación.

En otro procedimiento paralelo, los agentes arrestaron a un hombre de 26 años en el barrio AIPO 160 Viviendas, señalado como presunto autor de un robo. Estas detenciones son parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes delictivas en la zona.

Ambos detenidos fueron trasladados a Medicina Legal bajo la disposición de la Fiscalía interviniente y posteriormente fueron alojados en la Comisaría Cuarta. La policía ha intensificado las investigaciones para localizar a un tercer sospechoso que se encuentra prófugo.

Este tipo de acciones policiales no solo buscan reducir la criminalidad, sino también fortalecer la seguridad en las comunidades afectadas. La colaboración entre diversas divisiones policiales ha sido crucial para el éxito de estas operaciones.