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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 12º
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Revista

Los 7 errores que hacen que tu hogar luzca de bajo presupuesto

En Argentina, una casa bien presentada puede aumentar su valor en un 10% según estudios de mercado. Sin embargo, hay errores comunes que pueden hacer que tu hogar pierda atractivo y se vea menos valioso.

Hoy 06:12

Los errores en la presentación de una casa pueden afectar su percepción en el mercado. Muchas veces, pequeñas decisiones de diseño y decoración pueden dar una impresión equivocada a los visitantes y posibles compradores.

Uno de los errores más comunes es el uso de colores excesivamente llamativos en las paredes. Aunque los colores vibrantes pueden ser atractivos, en general, una paleta de colores neutros tiende a hacer que un espacio se vea más amplio y elegante.

Otro punto crucial es la acumulación de muebles y objetos decorativos. A menudo, menos es más. Un ambiente sobrecargado puede dar la sensación de desorden y, por ende, de que el espacio es más pequeño y menos acogedor.

Es importante prestar atención a la iluminación. Una casa con una iluminación deficiente puede parecer sombría y poco acogedora. Reemplazar bombillas antiguas y asegurarte de que cada habitación esté bien iluminada puede transformar el espacio completamente.

La limpieza y el mantenimiento son esenciales. Las casas que muestran signos de descuido, como manchas en las paredes o pisos, pueden dar la impresión de que no se han cuidado adecuadamente, lo que puede desvalorizar la propiedad.

Además, no subestimes el impacto de los detalles exteriores. Un jardín descuidado o una entrada desordenada pueden dar una mala primera impresión. Dedicar tiempo a cuidar estos espacios puede aumentar significativamente el atractivo visual de tu hogar.

Finalmente, considera la importancia de la organización. Espacios desordenados o con demasiados objetos personales pueden hacer que los visitantes no se imaginen viviendo allí. Una buena organización y despersonalización son clave para que tu casa se vea más atractiva.

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