Adrenalina y emoción en el AMG Experience de Salta

El AMG Experience en Salta ofreció a los participantes la oportunidad de probar vehículos de alto rendimiento en un entorno controlado, destacando la esencia de Mercedes-AMG.

Hoy 06:22

En el autódromo Martín Miguel de Güemes, Salta se convirtió nuevamente en el escenario del Mercedes-Benz AMG Experience, una experiencia diseñada para los entusiastas de la velocidad y la tecnología. Esta actividad fue organizada por Rolcar y Prestige Auto, y representa una oportunidad única para que los asistentes se conecten con la submarca de altas prestaciones de Mercedes-Benz.

El evento tuvo lugar en una ubicación estratégica para la marca, permitiendo resaltar el ADN de AMG: deportividad, ingeniería, emoción y precisión. Según Gonzalo Casanova, gerente general de Rolcar, estas iniciativas son fundamentales para fortalecer la relación con los clientes y ofrecerles experiencias que trascienden la compra de un vehículo.

Casanova enfatizó que Mercedes-AMG es sinónimo de rendimiento excepcional y que eventos como este permiten a los participantes experimentar en condiciones reales las características avanzadas de la marca, incluyendo tecnología, diseño e innovación.

La actividad combinó conducción y rendimiento, destacando la esencia única de cada vehículo AMG, el cual cuenta con diseño distintivo y tecnología de vanguardia, enfocándose en brindar una experiencia de conducción intensa y diferenciada.

Luciano Mazzeo, gerente de marketing de Rolcar, explicó: "Esta es una experiencia pensada para nuestros clientes, donde buscamos que vivan el mundo Mercedes-Benz, más allá de la adquisición de un automóvil". Esta propuesta busca crear un vínculo directo con la marca en un entorno seguro, permitiendo a los conductores conocer el desempeño real de los vehículos.

Los participantes fueron guiados por pilotos profesionales, quienes no solo garantizaban la seguridad, sino que también motivaban a los conductores a explorar los límites de cada modelo en condiciones que no se pueden replicar en la vida cotidiana.

La respuesta de los asistentes fue entusiasta. Mazzeo mencionó que "los clientes se bajan de los autos muy emocionados, donde realmente comprenden el potencial de sus vehículos, algo que es difícil de experimentar en la ciudad o en ruta".

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender sobre las capacidades técnicas de los modelos Mercedes-AMG y experimentar sus atributos dinámicos. La marca, que nació con una visión competitiva, continúa siendo sinónimo de excelencia técnica y performance en el mercado automotriz.

Además, los invitados disfrutaron de un ambiente distendido con opciones gastronómicas y música, completando una experiencia que refleja el espíritu de innovación y excelencia de la marca. Así, el AMG Experience se establece como una de las iniciativas clave de Mercedes-Benz para fortalecer su relación con los clientes, alineándose con los estándares internacionales que promueve Prestige Auto como representante oficial en Argentina.