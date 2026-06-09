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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 15º
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La Escuela “Dr. René G. Favaloro” presentó su proyecto inclusivo de robótica “Renecito” en la Batalla de Robótica

Bajo la consigna “Aprender, Crear e Incluir”, la institución desarrolló una propuesta tecnológica que busca fortalecer la inclusión educativa a través de la robótica y el trabajo en equipo.

Hoy 10:00
Dr. René G. Favaloro
Dr. René G. Favaloro

La Escuela Secundaria “Dr. René G. Favaloro” presentó su proyecto educativo tecnológico “Renecito” en el marco de la Batalla de Robótica, un evento que reúne a estudiantes de distintas instituciones para compartir experiencias de innovación y aprendizaje.

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La iniciativa surgió a partir de la incorporación de un kit de robótica que fue aprovechado con fines pedagógicos por los docentes Jorge Flores y Cintia Giménez, quienes impulsaron el desarrollo del proyecto con el objetivo de generar un espacio inclusivo de formación.

En apenas dos semanas de trabajo, “Renecito” logró despertar el interés y la participación activa de los estudiantes, consolidando además el acompañamiento de docentes, familias y de la comunidad educativa en general.

El proyecto busca fortalecer habilidades tecnológicas, fomentar el trabajo colaborativo y potenciar las capacidades de cada alumno, especialmente de aquellos que atraviesan procesos de inclusión.

Desde la institución destacaron que la participación en la Batalla de Robótica representa una oportunidad para compartir conocimientos, creatividad e innovación con jóvenes de toda la provincia.

Asimismo, remarcaron que la propuesta se enmarca en valores de educación inclusiva que promueven el acompañamiento integral de los estudiantes y el reconocimiento de sus capacidades.

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