Los candidatos que analiza Scaloni para reemplazar a Balerdi en la lista de Argentina

El entrenador confirmó que la zaga está cubierta y que podría sumar un futbolista de otro sector. La decisión se tomará después del amistoso ante Islandia.

Hoy 13:01

La Selección Argentina atraviesa horas decisivas antes del Mundial y una de las principales incógnitas pasa por quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi en la lista de 26 convocados.

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El defensor del Olympique de Marsella fue desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, pero Lionel Scaloni sorprendió al anticipar que no necesariamente sumará a otro marcador central.

“En la posición del Flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

La definición llegará después del amistoso ante Islandia, último ensayo de la Albiceleste antes del debut mundialista. Según confirmó el propio Scaloni, el reemplazante se sumará al plantel el miércoles.

Los cinco nombres que siguen en carrera

Los candidatos que analiza el cuerpo técnico son Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez. Todos formaron parte de la prelista de 55 jugadores, aunque ninguno es zaguero natural.

En la defensa central, Scaloni considera que tiene variantes suficientes con Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina, quien además puede desempeñarse como lateral izquierdo.

Por eso, el foco del reemplazo podría estar en otros sectores del campo, especialmente en el lateral derecho o en el mediocampo, teniendo en cuenta la situación física de algunos futbolistas.

Hasta ahora, Agustín Giay y Nicolás Capaldo aparecen con buenas chances. Ambos pueden jugar como laterales derechos y ya están junto al plantel para los amistosos, convocados inicialmente por las molestias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes el domingo recibieron el alta médica y entrenaron a la par del grupo.

Otra opción es Guido Rodríguez, de buen presente en Valencia. Aunque no juega en la Selección desde 2024, fue parte importante del ciclo de Scaloni: ganó dos Copa América y fue campeón del mundo en Qatar. Con Leandro Paredes en recuperación de una lesión muscular, su nombre podría tomar fuerza para reforzar el eje del mediocampo.

También aparece Máximo Perrone, una de las figuras del Como de la Serie A y compañero de Nicolás Paz. El mediocampista tiene dos partidos en la Selección y fue citado para los amistosos de marzo ante Mauritania y Zambia.

El quinto nombre es Emiliano Buendía, de perfil más ofensivo y de gran temporada en Aston Villa, donde marcó 11 goles en 54 partidos. El marplatense, de 29 años, disputó dos encuentros con la Selección y su última aparición fue en noviembre.

Además, Buendía viene de ser campeón de la Europa League y, según trascendió, el cuerpo técnico ya le había pedido que se mantuviera entrenando y atento cuando estaba en duda la presencia de Nico Paz.

Con el amistoso ante Islandia como última prueba, Scaloni terminará de evaluar el estado físico del plantel antes de definir el nombre que completará la lista argentina para el Mundial.