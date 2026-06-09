Realizan las 3° Jornadas de Periodismo en Santiago con actividades sobre redes, inteligencia artificial y producción periodística

La propuesta se desarrollará este miércoles 10 y jueves 11 de junio en el Paraninfo de la UNSE. Participarán docentes, profesionales de la comunicación y estudiantes de distintas instituciones de formación periodística de la provincia.

Hoy 16:04

Santiago del Estero será sede de las 3° Jornadas de Periodismo, un espacio de encuentro, capacitación y reflexión destinado a estudiantes, docentes y profesionales de la comunicación. Las actividades tendrán lugar durante dos jornadas en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa es organizada por la Licenciatura en Periodismo de la UNSE, la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), el Instituto Mariano Moreno y el Instituto Superior General San Martín, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y el análisis de los desafíos actuales de la profesión.

Cronograma de actividades

-Miércoles 10 de junio

17:00: Acto de apertura con presencia de autoridades.

17:30: Taller "Periodismo y redes".

Disertantes: Florencia Cerúsico (UNSE) y María Isabel Barbarán (UCSE).

Moderadora: Myriam Arias Paz (UCSE).

19:00: Mesa debate "Periodismo e IA: desafíos actuales".

Disertantes: Ignacio Ratier (UNSE), Alejandra Escalada (UCSE), Noelia Kairuz (Instituto Mariano Moreno) y Cecilia Colman (Instituto San Martín).

Moderadora: Fernanda Raschi (UCSE).

20:00: Cierre de la jornada.

-Jueves 11 de junio

17:00: Presentación del libro "Separados", de Iván Serrici Cuello.

17:30: Muestra de producciones de los alumnos y entrega de distinciones.

19:00: Taller docente "IA en el aula".

Disertantes: Rosanna Costaguta (UNSE) y María Laura Sánchez Piccardi (UCSE).

Moderadora: Gabriela Moyano (UNSE).

20:00: Cierre de las jornadas.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca generar un ámbito de formación y debate sobre las transformaciones que atraviesa el periodismo, especialmente en temas vinculados con las redes sociales, la inteligencia artificial y las nuevas formas de producción y consumo de contenidos.