Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 19º
X
Locales

Realizan las 3° Jornadas de Periodismo en Santiago con actividades sobre redes, inteligencia artificial y producción periodística

La propuesta se desarrollará este miércoles 10 y jueves 11 de junio en el Paraninfo de la UNSE. Participarán docentes, profesionales de la comunicación y estudiantes de distintas instituciones de formación periodística de la provincia.

Hoy 16:04
Periodismo

Santiago del Estero será sede de las 3° Jornadas de Periodismo, un espacio de encuentro, capacitación y reflexión destinado a estudiantes, docentes y profesionales de la comunicación. Las actividades tendrán lugar durante dos jornadas en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La iniciativa es organizada por la Licenciatura en Periodismo de la UNSE, la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), el Instituto Mariano Moreno y el Instituto Superior General San Martín, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y el análisis de los desafíos actuales de la profesión.

Cronograma de actividades

-Miércoles 10 de junio

17:00: Acto de apertura con presencia de autoridades.

17:30: Taller "Periodismo y redes".

Disertantes: Florencia Cerúsico (UNSE) y María Isabel Barbarán (UCSE).

Moderadora: Myriam Arias Paz (UCSE).

19:00: Mesa debate "Periodismo e IA: desafíos actuales".

Disertantes: Ignacio Ratier (UNSE), Alejandra Escalada (UCSE), Noelia Kairuz (Instituto Mariano Moreno) y Cecilia Colman (Instituto San Martín).

Moderadora: Fernanda Raschi (UCSE).

20:00: Cierre de la jornada.

-Jueves 11 de junio

17:00: Presentación del libro "Separados", de Iván Serrici Cuello.

17:30: Muestra de producciones de los alumnos y entrega de distinciones.

19:00: Taller docente "IA en el aula".

Disertantes: Rosanna Costaguta (UNSE) y María Laura Sánchez Piccardi (UCSE).

Moderadora: Gabriela Moyano (UNSE).

20:00: Cierre de las jornadas.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca generar un ámbito de formación y debate sobre las transformaciones que atraviesa el periodismo, especialmente en temas vinculados con las redes sociales, la inteligencia artificial y las nuevas formas de producción y consumo de contenidos.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así es el fixture completo del Mundial 2026: días y horarios de los 104 partidos
  2. 2. Indagarán hoy a Nahuel Ferreyra e intentan determinar si bebió alcohol antes o después del choque en el que murió Lourdes
  3. 3. Argentina enfrenta a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026
  4. 4. Una mujer le robó el celular a un joven con discapacidad y exigía $120 mil para devolverlo: fue detenida
  5. 5. Fatal derrape en La Banda: un motociclista murió y su acompañante está grave
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT