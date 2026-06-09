Colapinto explicó por qué el GP de España puede marcar un quiebre para Alpine

El piloto argentino analizó las dificultades que tuvo en Mónaco y se mostró optimista de cara a la próxima fecha de la Fórmula 1 en Barcelona.

Hoy 16:59

Franco Colapinto dejó atrás el Gran Premio de Mónaco y ya puso la mira en el próximo desafío de la Fórmula 1. En la previa del GP de España, el piloto argentino de Alpine hizo una autocrítica sobre lo ocurrido en las calles de Montecarlo y aseguró que el equipo trabaja para dar un paso adelante en Barcelona.

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“La carrera en Mónaco fue desafiante para nosotros y, en general, fue un fin de semana difícil para mí”, reconoció Colapinto en diálogo con su escudería.

El argentino explicó que las características del circuito condicionaron cualquier intento de remontada. “No pudimos avanzar durante la carrera y quedamos atrapados en un tren de autos fuera de la zona de puntos”, señaló.

Más allá del resultado, Colapinto remarcó la importancia de analizar lo sucedido para corregir errores de cara a lo que viene. “Hubo oportunidades este fin de semana, pero no logramos aprovecharlas y, como equipo, es importante entender qué podríamos haber hecho mejor”, expresó.

Con la temporada europea en marcha y varias carreras consecutivas por delante, el próximo destino será el Circuito de Barcelona-Catalunya, donde Alpine buscará mostrar una mejor versión. “Estamos trabajando duro para regresar más fuertes”, afirmó el argentino.

Por qué Barcelona puede ser clave para Alpine

Uno de los motivos para el optimismo de Colapinto tiene que ver con el conocimiento previo que el equipo tiene sobre el trazado español. Alpine realizó pruebas allí durante la pretemporada, un dato que puede resultar importante para medir la evolución del auto.

“Por primera vez este año vamos a correr en un circuito sobre el que tenemos mucha información gracias a los ensayos que hicimos en enero. Los autos evolucionaron mucho desde entonces y ahora entendemos mejor el reglamento, así que será muy interesante ver los progresos que hicimos”, explicó.

El piloto argentino también destacó que Barcelona suele ser una pista de referencia para evaluar el rendimiento real de los monoplazas, por la variedad de curvas y exigencias que presenta.

“Todos los pilotos conocen muy bien esta pista y es una buena prueba para un auto de Fórmula 1 por la combinación de curvas de media y alta velocidad”, analizó.

Por último, Colapinto recordó sus buenas experiencias en el circuito catalán y se mostró ilusionado con poder aprovecharlas durante el fin de semana.

“Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión”, concluyó.

El cronograma del GP de España

Viernes 12 de junio

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00

Sábado 13 de junio

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 14 de junio

Carrera: 10.00