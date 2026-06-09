La intendente coordinó el trabajo de las áreas operativas en el barrio Los Inmigrantes

Las obras tienen como objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Hoy 17:19

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación, Mario Benavente, supervisó los operativos de mejoramiento integral realizados en el barrio Los Inmigrantes, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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Las tareas incluyeron el mantenimiento de calles y accesos, la poda correctiva y preventiva del arbolado público, el desmalezado, la reparación y modernización del sistema de alumbrado y la limpieza general de distintos espacios comunes.

La jefa comunal y el Ing. Benavente recorrieron la zona para dialogar con los vecinos sobre el desarrollo de estas acciones destinadas a optimizar las condiciones de higiene urbana y promover el cuidado del entorno.

En esta oportunidad, se concretó la apertura de la calle Austria, entre España y Julián y Benicio Díaz, donde además se niveló la calzada mediante el aporte de base estabilizada. Asimismo, se incorporaron nuevas columnas de alumbrado público sobre la calle Grecia, entre Lamadrid y Japón.

También se erradicaron basurales y residuos voluminosos, se barrieron calzadas y se realizaron podas preventivas para corregir la vegetación que obstruía la visibilidad de las luminarias e impedía el tránsito peatonal por las veredas.

El operativo requirió el despliegue de 60 operarios de distintas áreas del municipio, además de 24 motoguadañas, 3 bateas, 9 camiones de caja abierta, 3 palas cargadoras, 3 motoniveladoras, 2 camiones regadores, 2 hidrogrúas, 1 grúa de 16 metros y 1 rolo, entre otras maquinarias específicas.