La intendente coordinó el trabajo de las áreas operativas en el barrio Los Inmigrantes

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Las obras tienen como objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Coordinación, Mario Benavente, supervisó los operativos de mejoramiento integral realizados en el barrio Los Inmigrantes, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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Las tareas incluyeron el mantenimiento de calles y accesos, la poda correctiva y preventiva del arbolado público, el desmalezado, la reparación y modernización del sistema de alumbrado y la limpieza general de distintos espacios comunes.
La jefa comunal y el Ing. Benavente recorrieron la zona para dialogar con los vecinos sobre el desarrollo de estas acciones destinadas a optimizar las condiciones de higiene urbana y promover el cuidado del entorno.
En esta oportunidad, se concretó la apertura de la calle Austria, entre España y Julián y Benicio Díaz, donde además se niveló la calzada mediante el aporte de base estabilizada. Asimismo, se incorporaron nuevas columnas de alumbrado público sobre la calle Grecia, entre Lamadrid y Japón.
También se erradicaron basurales y residuos voluminosos, se barrieron calzadas y se realizaron podas preventivas para corregir la vegetación que obstruía la visibilidad de las luminarias e impedía el tránsito peatonal por las veredas.
El operativo requirió el despliegue de 60 operarios de distintas áreas del municipio, además de 24 motoguadañas, 3 bateas, 9 camiones de caja abierta, 3 palas cargadoras, 3 motoniveladoras, 2 camiones regadores, 2 hidrogrúas, 1 grúa de 16 metros y 1 rolo, entre otras maquinarias específicas.