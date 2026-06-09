Inauguraron un consultorio de salud integral para adolescentes

La inauguración oficial estuvo encabezada por la intendente Fuentes y la ministra de Salud Nassif.

Hoy 17:21

Con la presencia de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y de la ministra de Salud, Natividad Nassif, quedó oficialmente inaugurado el Consultorio de Salud Integral Adolescente y Juvenil del CIC Campo Contreras, destinado a garantizar el derecho y el acceso a la salud de adolescentes y jóvenes santiagueños.

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También participaron del acto los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón; el director de Maternidad e Infancia, Pedro Carrizo; y la directora de APS, Martha Tarchini, además de agentes sanitarios y alumnos de instituciones educativas de la zona.

Los nuevos consultorios brindarán atención interdisciplinaria, orientación y seguimiento en temas vinculados con la salud física, mental y emocional, promoviendo hábitos saludables y ofreciendo espacios de escucha que respondan a las necesidades e inquietudes específicas de la juventud.

En este sentido, la jefa comunal destacó la importancia de trabajar articuladamente con los organismos de salud de la provincia para brindar mejores respuestas a las demandas de la comunidad, y que la decisión del Estado es acompañar a los adolescentes.

“Es fundamental que los jóvenes cuenten con un servicio de atención específico para ellos, que les proporcione la información y el acompañamiento necesarios para desarrollar su salud de manera integral, en libertad y con seguridad”, afirmó.

Por su parte, la ministra Nassif señaló que “este es el 17.º consultorio de salud juvenil que se habilita en la provincia, entendiendo que la salud es un derecho y debe ser de fácil acceso para todos los adolescentes santiagueños”.

“La salud no solo comprende el bienestar físico o biológico, sino también el mental y el emocional, por lo que es fundamental trabajar de manera conjunta para contener y apoyar a quienes lo necesitan”, expresó.