Se ofrece recompensa de $30 millones por información sobre prófugo

El Ministerio de Seguridad de Tucumán ofrece una recompensa de $30 millones por información sobre Ricardo Horacio Puenzo, prófugo de la justicia.

Hoy 17:45

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, bajo la dirección de Eugenio Agüero Gamboa, ha anunciado una recompensa de $30 millones para quienes aporten información valiosa que conduzca a la captura de Ricardo Horacio Puenzo, apodado "Riki", quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Los ciudadanos que deseen colaborar en esta causa pueden comunicarse a los teléfonos 3815990922 o 911. Se asegura que toda información proporcionada será tratada con absoluta reserva.

Esta convocatoria se realiza en virtud del Decreto N° 849/7 (MS), emitido el 27 de abril de 2026, que establece las condiciones para la obtención de esta recompensa, en el marco de la causa relacionada con homicidio agravado por odio racial.

El caso de Ricardo Horacio Puenzo se enmarca en la causa titulada "PUENZO RICARDO HORACIO S/HOMICIDIO AGRAVADO POR ODIO RACIAL, RELIGIOSO, ETC - ART. 80 PAR. 1° INC. 4° - VICT: MERCADO DIEGO RAMON, BENITES ALEJANDRA ESTEFANIA" y lleva el legajo S-312784/2020.

El gobierno provincial hace un llamado a la ciudadanía para que se involucre en esta causa, destacando la importancia de la colaboración social en la captura de delincuentes peligrosos.

La medida busca no solo la captura de Puenzo, sino también el fortalecimiento de la confianza entre la comunidad y las autoridades de seguridad. La participación ciudadana es fundamental en la lucha contra la criminalidad.