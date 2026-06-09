Cómo gestionar el espacio en tu celular sin perder fotos valiosas

En Argentina, la falta de espacio en los dispositivos móviles afecta a millones de usuarios. En 2022, se estimó que el 60% de los argentinos enfrentaba problemas de almacenamiento en sus smartphones.

Hoy 18:02

En Argentina, la falta de espacio en los dispositivos móviles se ha convertido en un problema común, afectando a la experiencia de los usuarios. Muchos enfrentan el dilema de cómo liberar espacio sin tener que borrar fotos y recuerdos importantes, lo que puede ser frustrante.

Según un informe de 2022, cerca del 60% de los usuarios de smartphones en Argentina expresó dificultades para gestionar el almacenamiento. Este problema se ha intensificado con el aumento de la calidad de las cámaras en los dispositivos, lo que resulta en archivos de mayor tamaño.

Una opción efectiva para liberar espacio es eliminar aplicaciones que no se utilizan regularmente. A menudo, los usuarios acumulan aplicaciones que no abren, ocupando valioso espacio en sus dispositivos. Revisar y desinstalar estas aplicaciones puede resultar en una mejora significativa en el almacenamiento disponible.

Otra estrategia es utilizar servicios de almacenamiento en la nube. Plataformas como Google Drive o Dropbox permiten guardar fotos y documentos en línea, liberando espacio en el dispositivo. Esta opción no solo ayuda a conservar las fotos importantes, sino que también facilita el acceso a ellas desde cualquier lugar.

Los usuarios también pueden considerar comprimir imágenes y videos antes de almacenarlos en sus dispositivos. Existen diversas aplicaciones que permiten reducir el tamaño de los archivos sin comprometer demasiado la calidad, lo que contribuye a un uso más eficiente del espacio.

Finalmente, es recomendable realizar copias de seguridad de las fotos y archivos importantes en un disco duro externo. Esto asegura que, aunque se eliminen del dispositivo, los recuerdos sigan siendo accesibles y seguros. La gestión adecuada del espacio de almacenamiento se ha vuelto esencial en la era digital.

Además, es fundamental actualizar regularmente el sistema operativo del dispositivo, ya que estas actualizaciones a menudo incluyen mejoras en la gestión del almacenamiento y optimización del rendimiento, lo que puede ayudar a los usuarios a controlar mejor su espacio disponible.