¿Se suspende? Diluvio en Alabama a horas del amistoso entre Argentina e Islandia

Una intensa lluvia cubre el Jordan-Hare Stadium de Auburn, donde la Selección Argentina debe disputar su último amistoso antes del Mundial. Por ahora, no hubo comunicación oficial sobre una postergación o suspensión.

Hoy 00:37

A menos de cuatro horas del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, un diluvio torrencial cae sobre el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, escenario del último ensayo de la Albiceleste antes del Mundial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro está pautado para las 22, hora de Argentina, pero las condiciones climáticas encendieron las alarmas. Una intensa cortina de agua cubre el estadio y el campo de juego presenta sectores con charcos, mientras la lluvia por el momento no cesa.

Desde la organización aún no hubo una comunicación oficial sobre una posible postergación o suspensión del partido. De todas maneras, en Estados Unidos rige el protocolo conocido como Weather Delay, que obliga a detener o suspender eventos masivos cuando existe amenaza de actividad eléctrica.

La tormenta comenzó pasadas las 16 en Auburn, dos horas menos que en Argentina. En pocos minutos, el césped del estadio, con capacidad para 88.000 espectadores, quedó cubierto por agua y en algunos sectores de las tribunas se formaron verdaderas cascadas.

Si bien el Jordan-Hare Stadium cuenta con un sistema de drenaje de primer nivel, la situación dependerá de que la lluvia se detenga en las próximas horas. Según los pronósticos, rige una alerta por inundaciones repentinas en la ciudad hasta las 19.45 hora local, apenas minutos antes del horario previsto para el inicio del encuentro.

Ese panorama también podría complicar el ingreso del público al estadio, aunque para la hora del partido el pronóstico indica que la lluvia podría desaparecer.

Por ahora, el amistoso entre Argentina e Islandia sigue programado en el horario original. El equipo de Lionel Scaloni afrontará su última prueba formal antes del debut mundialista, aunque el clima en Alabama se transformó en un factor de preocupación.

La situación también anticipa un posible escenario para el Mundial, ya que varias ciudades de Estados Unidos suelen registrar tormentas fuertes en esta época del año y el protocolo climático podría afectar el desarrollo de algunos partidos.