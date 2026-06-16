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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 12º
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Zunino es eliminado de Gran Hermano en una gala impactante

Zunino ha sido eliminado de Gran Hermano tras una intensa definición contra Campanita, dejando a sus compañeros sorprendidos por su salida inesperada.

Hoy 23:25

Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano, tras perder un duelo mano a mano frente a Campanita, en una de las definiciones más tensas de las últimas semanas dentro de la casa.

La gala de eliminación estuvo marcada por la expectativa de los participantes, quienes observaron atentamente cómo la placa se iba reduciendo, dejando a ambos jugadores como los últimos en riesgo de abandonar el reality.

La salida de Zunino generó sorpresa entre varios de sus compañeros, quienes lo consideraban uno de los participantes con mayores posibilidades de avanzar en el juego.

Tras la eliminación, Campanita celebró con entusiasmo, gritando y compartiendo su alegría con algunos de sus compañeros, mientras que otros se mostraron conmovidos por la salida de Zunino.

La reacción de los participantes tras la eliminación refleja la intensidad del juego y la camaradería que se ha formado en la casa, donde las relaciones se vuelven cada vez más complejas.

Con la eliminación de Zunino, el reality show continúa su curso, dejando a los espectadores ansiosos por ver cómo se desarrollarán los próximos episodios y quién será el siguiente en abandonar la competencia.

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