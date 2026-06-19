Tras el siniestro fatal, Madres Unidas del Pacará lanzó un pedido solidario para Briana Gordillo

Vecinos y organizaciones sociales impulsan una campaña de asistencia para Briana Gordillo, internada en el CEPSI, y para los hermanos que quedaron huérfanos tras el siniestro vial que involucró a un móvil policial.

Hoy 16:59

Mientras continúa el profundo impacto social por la tragedia que dejó como saldo la muerte de una pareja santiagueña tras ser embestida por un móvil policial, comenzaron a multiplicarse las muestras de solidaridad hacia los hijos de las víctimas, quienes atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad.

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En las últimas horas, la organización barrial Madres Unidas del Pacará difundió un pedido de colaboración destinado a Briana Gordillo, de 8 años, quien resultó gravemente herida en el siniestro y permanece internada en el Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI).

De acuerdo con lo informado por las referentes comunitarias, la niña debía ser sometida a una intervención quirúrgica, por lo que se solicitó la colaboración de la comunidad con elementos básicos para su estadía hospitalaria, como mantas, toallones y artículos de higiene personal.

A través de redes sociales, las integrantes de la organización también aclararon que, si bien recibieron múltiples ofrecimientos de ayuda económica, no están recolectando dinero, y pidieron que las donaciones se realicen de manera directa, acercándose para conocer las necesidades concretas de los menores afectados.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo es brindar un acompañamiento integral a los hermanos de Briana, quienes quedaron sin sus padres tras el trágico hecho, y atraviesan un complejo escenario familiar y emocional.

Asimismo, desde la organización recordaron que Johana Ibáñez, una de las víctimas fatales, cursaba un embarazo de gemelos al momento del accidente, lo que profundiza aún más el impacto de la tragedia en el núcleo familiar.

Finalmente, los vecinos convocaron a la comunidad a sostener el acompañamiento solidario, tanto en lo material como en lo afectivo, para contener a los niños que quedaron bajo cuidado de familiares tras la pérdida.