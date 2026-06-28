Ernestina Pais fallece en accidente de tránsito en San Isidro

La reconocida periodista Ernestina Pais murió a los 54 años tras un accidente de tránsito en un cruce del Tren de la Costa en San Isidro, mientras la Justicia investiga los hechos.

Hoy 15:36

La reconocida periodista y conductora Ernestina Pais falleció este viernes a la edad de 54 años debido a un accidente de tránsito ocurrido en un paso a nivel del Tren de la Costa, ubicado en el partido bonaerense de San Isidro.

Según la información proporcionada por las autoridades policiales, el siniestro se produjo en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se encuentran bajo investigación, el automóvil Honda Civic que era conducido por Pais fue impactado por una formación ferroviaria.

Al llegar al lugar de los hechos, el personal policial y los equipos de emergencia confirmaron que la conductora había fallecido y que se encontraba sola en el vehículo. La investigación fue asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, la cual se encarga de esclarecer las circunstancias del choque.

Ernestina Pais tuvo una destacada trayectoria en los medios de comunicación, convirtiéndose en una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina. Su carrera comenzó junto a Jorge Guinzburg en La Biblia y el calefón, alcanzando gran popularidad al liderar Mañanas informales.

Además, hizo historia al ser la primera mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), uno de los programas periodísticos más emblemáticos de la televisión. Su labor no se limitó a la televisión, ya que también tuvo un notable desempeño en la radio, donde recibió un premio Martín Fierro por su trabajo.

En años recientes, amplió su carrera hacia el teatro, participando en la comedia El divorcio del año, dirigida por José María Muscari. Su repentina muerte ha provocado una profunda conmoción en el ámbito artístico y periodístico, donde colegas y admiradores han comenzado a expresar sus condolencias y recordar su importante legado.