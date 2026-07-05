Una camioneta terminó en la banquina tras ser rozada por un camión y dejó un herido en Ruta 34

Momentos de gran tensión se vivieron este martes sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del acceso sur a la localidad de Icaño, cuando una camioneta utilitaria Renault despistó y terminó sobre la banquina tras un violento incidente vial.

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En el vehículo viajaban cuatro personas, quienes lograron salvar sus vidas luego del impacto. Como consecuencia del siniestro, al menos uno de los ocupantes resultó herido y recibió asistencia en el lugar, aunque por el momento no trascendieron detalles sobre su identidad ni sobre su estado de salud.

De acuerdo con el relato de los propios ocupantes, el accidente se habría desencadenado cuando un camión rozó la camioneta mientras circulaban a la altura de Icaño, situación que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y terminara despistando hacia la banquina. Esta versión será analizada en el marco de la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Tras el impacto, la camioneta quedó detenida fuera de la calzada, con importantes daños materiales, mientras efectivos policiales montaron un operativo para resguardar la zona, ordenar el tránsito y llevar adelante las pericias correspondientes.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas del siniestro y determinar la participación del camión mencionado por los ocupantes. Se aguarda un informe oficial con mayores precisiones sobre el hecho y el estado de salud de la persona lesionada.