La esposa de Nicolás Tagliafico habló sobre su salud mental y los prejuicios hacia las parejas de los futbolistas

Carolina Calvagni contó cómo fue dejar su vida en Argentina para acompañar al defensor de la Selección en Europa y aseguró que el dinero no garantiza la felicidad.

Hoy 17:54

Mientras la Selección argentina disputa el Mundial 2026, Carolina Calvagni, esposa del defensor Nicolás Tagliafico, compartió una reflexión sobre los desafíos personales que enfrentó al acompañar la carrera internacional del futbolista y cuestionó los prejuicios que suelen existir hacia las parejas de los deportistas.

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La exjugadora de hockey recordó que decidió dejar su vida en la Argentina para instalarse en Europa junto a Tagliafico, una decisión que, según explicó, tuvo un fuerte impacto emocional y la llevó a atravesar momentos difíciles relacionados con su salud mental.

Durante una entrevista con Agustín Creevy, exintegrante de Los Pumas, Calvagni sostuvo que existe la idea equivocada de que el éxito económico garantiza el bienestar personal.

"Se cree que, porque hay recursos o dinero, eso va a ser la felicidad y es todo lo que necesitás en la vida. Pero llega un momento en que el dinero no es todo. Realmente, no lo es", expresó.

La influencer y el futbolista mantienen una relación desde hace más de diez años. Se conocieron a través de Facebook y, tras varios años de noviazgo, Tagliafico le propuso casamiento luego de la consagración de la Selección argentina en la Copa América 2021.

La pareja contrajo matrimonio por civil a fines de ese mismo año y, tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, celebró una gran fiesta de casamiento junto a familiares y amigos.

Con su testimonio, Calvagni puso el foco en los desafíos emocionales que pueden atravesar quienes acompañan la carrera de los deportistas de alto rendimiento, y remarcó la importancia de hablar sobre salud mental más allá de las apariencias o del éxito profesional.