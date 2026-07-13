Actividades culturales y recreativas en San Salvador de Jujuy para vacaciones

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presenta una agenda de actividades culturales y recreativas gratuitas del 13 al 24 de julio, ideal para disfrutar en familia durante el receso invernal.

Hoy 15:20

Del 13 al 24 de julio, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará a cabo una nueva edición de "Vacaciones con Chulo", un programa que ofrece una variada gama de propuestas culturales, recreativas y artísticas en múltiples espacios de la ciudad. La iniciativa está diseñada para invitar tanto a vecinos como a turistas a disfrutar de actividades como espectáculos, talleres, cine, teatro y música durante el receso invernal.

Con el objetivo de proporcionar una amplia agenda cultural para las vacaciones, la Municipalidad ha organizado una programación inclusiva que se desarrollará en centros culturales municipales y otros espacios públicos de San Salvador de Jujuy. Esto refleja un esfuerzo por fomentar el acceso a distintas expresiones artísticas y culturales.

Bajo el lema "Encontrar una pequeña pausa para volver a encontrarse", la propuesta busca transformar el receso escolar en un momento de encuentro entre familias, amigos y vecinos, promoviendo la participación comunitaria en actividades artísticas.

A diferencia de ediciones anteriores, esta versión del programa amplía su alcance, permitiendo que todos los miembros de la comunidad se beneficien de las actividades ofrecidas. La programación incluye espectáculos de teatro, circo, música, cine, talleres, muestras y paseos culturales, diseñados para todas las edades.

La apertura oficial del programa está programada para el 13 de julio a las 18:00 horas en la Glorieta de Plaza Belgrano, donde se presentará el espectáculo "Humor y Circo", una propuesta libre y gratuita que marcará el inicio de dos semanas repletas de actividades para disfrutar en familia.