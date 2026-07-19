“La Comandante está lista”: Martita Fort se pintó con los colores de la Selección antes de la final

La hija de Ricardo Fort compartió un video en la previa de la final del Mundial y, a pocos minutos de publicarlo, recibió miles de “me gusta” y mensajes de apoyo.

Hoy 12:30

Martita Fort se sumó a la fiebre por la final y compartió un video en Instagram donde se mostró preparándose para alentar a la Selección argentina con los colores celeste y blanco.

En la publicación también recordó a su padre, Ricardo Fort, con imágenes especiales y un guiño a uno de los clásicos dulces de su marca.

El posteo tuvo una rápida repercusión: a pocos minutos de haber sido publicado ya había superado los 10 mil “me gusta” y generaba comentarios de sus seguidores.

Con la frase “La Scaloneta está lista. La Comandante también”, Martita dejó su mensaje antes del esperado partido.