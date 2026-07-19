Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 22º
X
Espectaculos

“La Comandante está lista”: Martita Fort se pintó con los colores de la Selección antes de la final

La hija de Ricardo Fort compartió un video en la previa de la final del Mundial y, a pocos minutos de publicarlo, recibió miles de “me gusta” y mensajes de apoyo.

Hoy 12:30

Martita Fort se sumó a la fiebre por la final y compartió un video en Instagram donde se mostró preparándose para alentar a la Selección argentina con los colores celeste y blanco.

En la publicación también recordó a su padre, Ricardo Fort, con imágenes especiales y un guiño a uno de los clásicos dulces de su marca.

El posteo tuvo una rápida repercusión: a pocos minutos de haber sido publicado ya había superado los 10 mil “me gusta” y generaba comentarios de sus seguidores.

Con la frase “La Scaloneta está lista. La Comandante también”, Martita dejó su mensaje antes del esperado partido.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así será la ceremonia de clausura del Mundial: qué artistas actuarán y cuánto durará el entretiempo
  2. 2. Qué necesita Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026
  3. 3. ¡La Scaloneta va por la cuarta estrella! Argentina enfrenta a España en la final del Mundial soñando con el bicampeonato
  4. 4. "Acá viene el campeón defensor": el conmovedor video de la AFA antes de la final del Mundial
  5. 5. Con dos cambios, así formaría Argentina para la final del Mundial ante España
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT