Detienen a dos hombres por robo de cableado en Salta

El 6 de junio de 2026, dos hombres fueron detenidos en Salta por robo de cableado tras ser detectados en techos de una ex clínica.

Hoy 16:41

El 6 de junio de 2026, a las 12:00 del mediodía, operadores del Centro de Videovigilancia de Capital detectaron a dos hombres en actitud sospechosa sobre los techos de una ex clínica situada en avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen. Desde este lugar, los sospechosos descendieron portando una bolsa, lo que generó alarma entre los operativos de seguridad.

Ante esta situación potencialmente delictiva, el Centro de Coordinación Operativa tomó medidas inmediatas y alertó a las patrullas de la zona para que se dirigieran al lugar de los hechos.

Gracias a la información proporcionada, efectivos del Grupo Motorista lograron interceptar y demorar a los sospechosos en la playa de estacionamiento de la terminal de ómnibus, justo cuando intentaban escapar a pie.

Durante el operativo, se secuestró un bolso que contenía una gran cantidad de cableado eléctrico y otros elementos, lo que corroboró las sospechas iniciales de robo.

Los detenidos son dos hombres de 19 y 30 años, quienes residían en los barrios Democracia y Solidaridad, respectivamente, y que enfrentan cargos por robo.

Este incidente pone de relieve la importancia de la videovigilancia y la coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad para la prevención del delito en la ciudad de Salta.