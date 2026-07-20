María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial

María Becerra ha sido confirmada para interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Hoy 06:15

La destacada cantante argentina, María Becerra, ha sido confirmada para interpretar el Himno Nacional Argentino antes del crucial partido de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Este evento se desarrollará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La confirmación de su participación se produjo en las horas previas al evento, después de que la artista modificara su agenda de presentaciones en España, lo que había suscitado especulaciones sobre su posible aparición en esta importante cita del fútbol mundial.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización y periodistas acreditados, durante los ensayos generales realizados en el estadio, se escuchó la impresionante voz de Becerra, lo que terminó por consolidar su presencia en la ceremonia inaugural de la final.

Recientemente, Becerra había adelantado el horario de su actuación en el festival Bigsound en la ciudad de Pontevedra, España. Los organizadores justificaron este cambio de agenda y, tras finalizar su presentación en Europa, la artista se dirigió a Estados Unidos para participar en el evento.

Su elección como intérprete del himno se impuso sobre otros nombres que habían comenzado a circular, como Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Según se informó, la organización optó por una figura que posee una fuerte proyección internacional y una destacada presencia en plataformas digitales, características que hicieron de María Becerra la cantante ideal para representar a Argentina en esta ocasión.

Aparte de la interpretación del Himno Nacional Argentino, la ceremonia previa a la final también contará con la ejecución del himno de España, que será interpretado por una artista europea cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.

Con su participación en este evento, María Becerra se convertirá en una de las figuras centrales de la ceremonia de apertura de la final del Mundial 2026, un espectáculo que será presenciado por millones de espectadores a nivel global.