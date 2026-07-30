Victoria Villarruel cuestionó a Milei: "Replican persecuciones imaginarias dentro y fuera del país"

La vicepresidenta rechazó los señalamientos de la diputada libertaria, negó vínculos con el peronismo y criticó al Presidente por difundir en redes sociales publicaciones con "persecuciones imaginarias".

Hoy 17:59

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel respondiera públicamente a las acusaciones de la diputada Lilia Lemoine y cuestionara al presidente Javier Milei por haber replicado en sus redes sociales mensajes dirigidos en su contra.

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Villarruel rechazó las versiones que la vinculan con una supuesta estrategia para impulsar un juicio político contra el mandatario y aseguró que las acusaciones forman parte de "persecuciones imaginarias" y de afirmaciones sin sustento.

La polémica se originó tras una publicación de Lemoine, quien sostuvo que Villarruel y la diputada Marcela Pagano compartirían asesores y estarían construyendo un espacio político junto al peronismo con el objetivo de avanzar contra el Presidente.

Además, la legisladora libertaria vinculó a la vicepresidenta con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y la apodó "Kukacruel" en sus redes sociales.

En ese mismo mensaje, Lemoine pidió establecer filtros para evitar que "kukas camuflados" integren las listas de La Libertad Avanza, profundizando así las diferencias dentro del oficialismo.

La respuesta de Villarruel no solo estuvo dirigida a la diputada, sino también al propio Javier Milei, a quien cuestionó por amplificar esas publicaciones. La vicepresidenta sostuvo que la difusión de ese tipo de mensajes alimenta versiones infundadas y agrava el clima de tensión política dentro del espacio gobernante.