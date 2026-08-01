Murió un hombre tras despistar con su vehículo en Ruta 2 y su acompañante lucha por su vida

El siniestro ocurrió este sábado al mediodía, a la altura del paraje El Saladillo. La Justicia investiga las causas que provocaron la pérdida de control del automóvil.

Hoy 16:43

Un grave accidente de tránsito registrado este sábado al mediodía en el departamento Alberdi terminó con el fallecimiento de un hombre de 60 años y una mujer de 49 gravemente herida, quien debió ser trasladada de urgencia a un centro de mayor complejidad en la provincia de Tucumán.

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El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 2, a la altura del paraje El Saladillo, en la localidad de La Manga, cuando, por motivos que aún son materia de investigación, el conductor de un Renault Clio Mío perdió el dominio del vehículo. Como consecuencia, el automóvil derrapó y terminó despistando hacia la banquina.

Efectivos de la Subcomisaría de San José del Boquerón acudieron al lugar del siniestro, aunque al arribar constataron que personal sanitario ya había iniciado el traslado de los ocupantes hacia el hospital zonal.

El conductor, de 60 años, presentaba un traumatismo de cadera y fue derivado al Hospital Zonal de Nueva Esperanza. Sin embargo, su estado se agravó y falleció poco después a raíz de las lesiones sufridas.

Por su parte, la mujer de 49 años, que viajaba como acompañante, sufrió un traumatismo abdominal y, debido a la gravedad de su cuadro y a antecedentes médicos de complejidad, fue estabilizada en el mismo centro asistencial antes de ser derivada en estado crítico al Hospital Padilla de Tucumán.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste. En una primera instancia intervino el fiscal de turno de Copo, Santiago Bridoux, quien dispuso que las actuaciones fueran remitidas a la Comisaría Comunitaria N° 18 de Campo Gallo.

Posteriormente, la fiscal de Delitos Comunes de la Capital, Celia Mussi, ordenó la participación de la División de Peritos de Automotores, cuyos especialistas realizarán las pericias técnicas y la verificación del vehículo involucrado para establecer las causas que desencadenaron el fatal accidente.