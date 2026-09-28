Messi tuvo una fuerte discusión con un futbolista uruguayo de Columbus Crew: ya habían protagonizado un cruce en 2023

El capitán argentino quedó cara a cara con Santiago Rodríguez durante la derrota de Inter Miami.

Hoy 10:25

Lionel Messi volvió a protagonizar un cruce con Santiago Rodríguez durante la derrota de Inter Miami por 2-1 ante Columbus Crew. El episodio ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, luego de una infracción cometida por el capitán argentino sobre el mediocampista uruguayo.

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Mientras los jugadores se preparaban para ejecutar un tiro libre a favor de Columbus Crew, Messi y Rodríguez intercambiaron algunas palabras y quedaron cara a cara durante varios segundos. El árbitro Víctor Manuel Rivas decidió no amonestar a ninguno de los dos.

La situación llamó especialmente la atención porque no fue el primer enfrentamiento entre ambos futbolistas.

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El antecedente entre Messi y Rodríguez

El primer cruce se produjo en noviembre de 2023, cuando Rodríguez todavía defendía la camiseta de New York City FC y enfrentó a Inter Miami en el DRV PNK Stadium.

Aquel encuentro terminó con victoria 2-1 para el conjunto neoyorquino y, una vez finalizado el partido, Messi volvió a tener una fuerte discusión con el uruguayo. Durante ese mismo encuentro, Rodríguez también había protagonizado un cruce con Jordi Alba.

La relación entre ambos volvió a generar repercusión algunos meses después. En febrero de 2024, la MLS publicó un video en el que distintos jugadores debían elegir al mejor futbolista de otro plantel. Rodríguez no eligió a Messi y se inclinó por Carles Gil, de New England Revolution.

Rodríguez, nuevo jugador de Columbus Crew

El mediocampista uruguayo, de 26 años, llegó a Columbus Crew el 2 de septiembre de 2026 después de su paso por Botafogo de Brasil.

Rodríguez surgió de Nacional de Montevideo y posteriormente se consolidó en New York City FC, donde jugó entre 2021 y 2025. Con el conjunto estadounidense disputó 144 partidos, convirtió 34 goles y dio 39 asistencias.

Además, fue campeón de la MLS Cup 2021 y de la Campeones Cup 2022.

El partido ante Inter Miami representó apenas su segundo encuentro con la camiseta de Columbus Crew.

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Messi marcó un golazo, pero Inter Miami volvió a perder

Más allá del enfrentamiento con Rodríguez, Messi también fue protagonista por su actuación dentro de la cancha.

El argentino convirtió el empate de Inter Miami con un espectacular tiro libre que se metió en el ángulo del arquero Patrick Schulte. Fue su 76° gol de tiro libre en su carrera y el número 102 con la camiseta del conjunto estadounidense.

Sin embargo, Inter Miami no pudo sostener el resultado y terminó perdiendo en el tiempo adicional. Jamal Thiaré apareció para marcar el 2-1 definitivo para Columbus Crew.

El encuentro significó además el último partido de Messi con Inter Miami antes de viajar a Argentina para sumarse a la Selección Argentina, que se prepara para el amistoso del 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, en lo que será la despedida del capitán del seleccionado.