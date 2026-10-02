Lindsay Lohan vuelve a reunirse con el director de Mean Girls para protagonizar Return to You

La actriz encabezará junto a Henry Golding la nueva comedia romántica de Netflix, ambientada en 2008. Mark Waters, responsable de Mean Girls y Freaky Friday, dirigirá la película, en la que Lohan también será productora.

Hoy 09:19

Lindsay Lohan volverá a protagonizar una comedia romántica para Netflix con Return to You, una nueva película que además marcará su reencuentro con el director Mark Waters, más de dos décadas después de Mean Girls y Freaky Friday.

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La actriz compartirá el protagonismo con Henry Golding, en una historia ambientada en 2008 y escrita por Eric Champnella. Lohan también participará como productora junto a Brad Krevoy, responsable de varias de sus anteriores películas para la plataforma.

La trama sigue a una abogada poderosa pero solitaria que recibe por error un DVD con un mensaje profundamente emotivo grabado por una mujer moribunda y dirigido a su esposo. A partir de las pistas que encuentra en la grabación, la protagonista decide emprender la búsqueda del hombre al que estaba destinado el mensaje.

El reencuentro con el director de Mean Girls

El proyecto representa el regreso de Lohan y Waters a trabajar juntos después de las exitosas Freaky Friday (2003) y Mean Girls (2004), dos de las películas más recordadas de la carrera de la actriz. Waters también dirigió posteriormente producciones románticas para Netflix como He's All That, Mother of the Bride y La Dolce Villa.

Lindsay Lohan

Return to You ya se encuentra en producción, aunque Netflix todavía no anunció una fecha de estreno. La película se suma a la reciente etapa de Lohan en la plataforma, donde protagonizó Falling for Christmas, Irish Wish y Our Little Secret.

La actriz, además, regresó recientemente al universo de Freaky Friday junto a Jamie Lee Curtis en Freakier Friday, estrenada en 2025.