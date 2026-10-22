Conmoción: murió uno de los motociclistas que protagonizó un violento choque frontal en La Banda

Se trata de Ariel Tévez, quien falleció este jueves, cinco días después del accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del barrio San Fernando. Había sufrido heridas de gravedad tras el impacto entre dos motocicletas.

Hoy 19:19

Un joven de la ciudad de La Banda, identificado como Ariel Tevez, murió este jueves 22 de octubre, luego de resultar gravemente herido en un choque frontal entre dos motocicletas ocurrido el sábado 17 de octubre sobre la Ruta Provincial 1.

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El siniestro vial se produjo durante la tarde, en un sector ubicado después del barrio San Fernando. Por causas que se investigan, las dos motos colisionaron de frente y sus conductores sufrieron lesiones de consideración.

Tras el impacto, personal de Guardavidas intervino en el lugar y trasladó a los heridos al Centro Integral de Salud Banda (CISB). Según la información difundida inicialmente, uno de los motociclistas se encontraba inconsciente como consecuencia de las lesiones sufridas.

En el lugar del accidente también trabajó personal policial de la Departamental 5.ª, que intervino en las actuaciones correspondientes. Las causas del choque son materia de investigación.