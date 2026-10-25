EN VIVO | Balotaje en Brasil: Flávio Bolsonaro supera a Lula con el 50,46% de los votos

Con el 22,30% de las secciones escrutadas, el candidato del Partido Liberal obtiene el 50,46% de los sufragios, frente al 49,54% del actual presidente brasileño. La diferencia entre ambos es de 0,92 puntos porcentuales.

Hoy 20:01

El senador Flávio Bolsonaro continúa al frente del escrutinio del balotaje presidencial de Brasil frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Según los últimos datos oficiales, el candidato del Partido Liberal reúne 13.916.422 votos, mientras que el referente del Partido de los Trabajadores suma 13.661.672 sufragios.

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Con el avance del recuento, Bolsonaro amplió su ventaja y ahora supera a Lula por 254.750 votos. Hasta el momento, se contabilizaron 111.347 de las 499.248 secciones electorales habilitadas, lo que representa el 22,30% del total.

La jornada electoral estuvo marcada por la extensión del horario de votación hasta las 19, luego de que se denunciaran dificultades en el transporte público para trasladar a los electores en distintas localidades. Tras el cierre de los centros electorales, la Justicia electoral brasileña continúa con la difusión progresiva de los resultados.

En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos, frente al 45,16% alcanzado por Lula da Silva. El balotaje definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil durante el próximo período, en una elección cuyo resultado sigue abierto mientras avanza el escrutinio.