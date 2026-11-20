La Fusión buscará un nuevo triunfo desde las 11.30 en el estadio Ciudad. El equipo dirigido por Lucas Victoriano marcha segundo con ocho victorias y dos derrotas.

Hoy 18:20

Quimsa buscará prolongar su buen presente en la Liga Nacional de Básquet cuando reciba a Ferro Carril Oeste desde las 11.30 en el estadio Ciudad, con la intención de mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.

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La Fusión ocupa el segundo lugar con un registro de ocho triunfos y dos derrotas, y viene de conseguir una importante victoria frente a Regatas en Corrientes.

Matías Solanas es el principal anotador del conjunto santiagueño con un promedio de 11,4 puntos por encuentro, seguido por Franco Méndez (10,6) y Facundo Rutenberg (10,5).

Por su parte, Ferro se ubica en el decimocuarto puesto con tres victorias y seis derrotas. El elenco de Caballito llega fortalecido tras superar a Olímpico de La Banda por 84-80.

Emiliano Lezcano es su máxima referencia ofensiva con un promedio de 18 puntos y 3,2 rebotes, mientras que Facundo Piñero y Alejandro Diez aportan experiencia al plantel.

En la previa del encuentro, el entrenador fusionado, Lucas Victoriano, valoró el rendimiento de sus dirigidos y dejó en claro sus prioridades.

“Venimos de un gran y merecido triunfo por el esfuerzo realizado. No me preocupa tanto ir primero o segundo en la tabla, la prioridad es el funcionamiento del equipo”, expresó.

El encuentro contará con el arbitraje de Sampietro, Zanabone y Chávez, mientras que las entradas podrán adquirirse a través de Básquet ID o en las boleterías del club.