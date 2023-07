Le fue infiel a su esposa y el restaurante lo "escrachó" mientras comía con su amante: pidió "por favor" que eliminen la foto

Un hombre tuvo que implorarle a un restaurante que elimine una foto que subieron a Facebook, porque comprometía su relación.

Un restaurante subió, como de costumbre, unas fotos en las que publicitaba su negocio para que más gente lo conociera y se acercara a consumir algo. De repente, empezaron a recibir mensajes de un cliente que estaba desesperado por conseguir que eliminen una de las fotos en las que se lo podía ver a él en una flamante cita con su nueva "amiguita". No quería que su esposa se enterara de que la engañaba.

"Eliminen esa foto, a mi mujer ya se la hicieron llegar y ya me quiere dejar", le imploró el susodicho a los empleados del negocio y rápidamente se volvió viral entre los usuarios de las redes.



Lo + Viral

Las imágenes no tenían el propósito de generar ningún tipo de disturbio, sino el fin hacer conocer la marca y atraer nuevos comensales. Pero la situación se fue de control, cuando el hombre les pedió, por favor, que saquen las fotos que lo escachaban. Los empleados no comprendían qué sucedía hasta que se viralizó la publicación y los usuarios denunciaban la insólita actuación.

Entre los internautas se encontraban los que defendían a la esposa y criticaban al señor por su engaño, al sostener que ella no lo tenía que perdonar por hacer estas cosas. Sin embargo, no faltaron quienes creían que todo este acontecimiento era solo una estrategia de marketing por parte del lugar para vender más.

La creencia, de que era un plan publicitario, no obstante, quedó desmentida cuando apareció la esposa en las redes y, a través de una nueva fotografía en la que se veía a los dos, comentaba que él ya no era nada de ella. "Yo hasta ayer era su mujer, denle, 'Me entristece", manifestó.