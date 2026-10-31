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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 OCT 2026 | 29º
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  2. 2. Profunda conmoción: un hombre mató a su esposa, sus tres hijos y se suicidó
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  4. 4. “Se reía en mi cara”: la indignante justificación de Julio Tejeda tras el femicidio de María Galván
  5. 5. Golpe millonario al contrabando en Santiago del Estero: secuestraron mercadería por $800 millones
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Octubre dice adiós con un sábado inestable y una máxima de 30°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de sábado con chaparrones y tormentas aisladas en Santiago del Estero. La máxima llegará a los 30°C y las probabilidades de lluvia aumentarán hacia la noche. El domingo continuará la inestabilidad, con una temperatura que alcanzará los 33°C.

EL TIEMPO

SANTIAGO DEL ESTERO

Sábado 31
Octubre de 2026

29° C
Despejado

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Domingo
01 Nov
29° / 19°
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02 Nov
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04 Nov
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La ciencia detrás de la flotación de los barcos y su historia

Desde la antigüedad, se ha explorado el fenómeno de la flotación que permite a los barcos navegar. Este principio científico, conocido como el principio de Arquímedes, establece que un objeto flotará si su peso es menor que el peso del agua que desplaza.

El impacto del ahorro de agua en el medio ambiente y cómo lograrlo

En Argentina, el consumo promedio de agua por persona es de 300 litros diarios, un dato que resalta la importancia de estrategias para reducir el uso de este recurso vital. Implementar pequeños cambios puede llevar a un ahorro significativo sin que esto implique un sacrificio en la calidad de vida.

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