La Fusión busca estirar su racha perfecta ante el conjunto marplatense, el otro equipo que todavía no conoce la derrota.
Desde el exterior salieron al cruce sobre los rumores de un posible regreso a la Argentina.
El piloto francés de Red Bull Racing protagonizó un polémico episodio en el paddock del Gran Premio de México.
La tradicional competencia atlética celebrará su 67ª edición, tendrá como epicentro el Parque Aguirre. La organización dio a conocer los circuitos y el operativo de hidratación, seguridad y atención médica.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una tarde mayormente nublada, con probabilidades de chaparrones en La Bombonera. Conocé qué temperatura se espera y cuáles son las chances de lluvia durante el partido.
La celebración religiosa se realizará este lunes 2 de noviembre a las 9 y estará a cargo del padre Julián Cuevas.
Karol Nawrocki volvió a Varsovia y convocó a los partidos políticos tras la suspensión del jefe del Tribunal Constitucional. La crisis institucional estuvo acompañada por protestas y un fuerte operativo policial.
La visita del Sumo Pontífice, prevista del 8 al 11 de noviembre, buscará continuar el legado de Francisco y tender puentes en una sociedad atravesada por diferencias políticas e ideológicas. Su agenda combinará encuentros con distintos sectores y dejará en evidencia sus diferencias de pensamiento con Javier Milei.
Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si la suerte estuvo de tu lado.
César Oscar Lencina dejó su cargo como subsecretario después de apenas un mes. En un documento, apuntó contra la titular del área, Adriana Baravalle, por presuntas situaciones de destrato.
La ceremonia se realizó esta mañana en el Cine Teatro Municipal Renzi y marcó la renovación del cuerpo legislativo bandeño. Esta tarde, a las 17.30, será el turno de Llamil Abdala, quien jurará como nuevo intendente de la ciudad.
Lidia Guerrero es mamá de Víctor Saldaño, condenado dos veces a la pena capital por un crimen cometido en Texas en 1995. El deterioró de su salud mental y las irregularidades en los juicios.
El acusado fue localizado en una finca abandonada del paraje San Lorenzo, luego de un intenso operativo de búsqueda. Según fuentes policiales y judiciales, al momento de su captura justificó el asesinato de su pareja con una frase escalofriante. Será indagado el próximo martes.
Mojtaba Khamenei, el líder supremo, se reunió con los altos mandos militares y les exigió actuar de forma "inmediata y contundente" ante cualquier agresión de Estados Unidos o Israel.
Un camión que viajaba desde Jujuy hacia Buenos Aires fue interceptado sobre la Ruta 34. En su interior encontraron unas 90 mil unidades de distintos rubros y 100 kilos de hojas de coca.
Este Taller es una experiencia artística que propone explorar, imaginar y crear a través del juego y la experimentación.
El equipo marplatense quedó penúltimo en la tabla anual y no podrá alcanzar a Deportivo Riestra. En la conferencia, un cronista partidario se quebró y cuestionó a Javier Sanguinetti por poner a Chávez.
El episodio ocurrió este viernes por la tarde en el barrio Villa Unión. La víctima recibió dos heridas cortantes y debió ser trasladada al CIS Banda, donde recibió puntos de sutura.
El asueto por el Día de los Fieles Difuntos, dispuesto por el gobierno de Santiago del Estero, alcanza solamente a los agentes de la administración pública.
Los procedimientos se realizaron en los barrios Campo Contreras e Inmigrantes. La Policía secuestró envoltorios de cocaína y marihuana, más de $4 millones en efectivo y teléfonos celulares.
La ceremonia está prevista para las 17.30 de este sábado.
El acto tuvo lugar frente al Palacio Municipal, con fuerte acompañamiento vecinal y de instituciones locales y provinciales.
El piloto argentino volverá a salir a pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el objetivo de mejorar su rendimiento. La tercera práctica libre comenzará a las 14.30 y la clasificación será desde las 18, hora argentina.
El Fortín, que ya aseguró su clasificación, buscará seguir de racha ante un Ciclón que necesita ganar para meterse entre los ocho mejores. El partido se jugará este sábado desde las 19.15 en Liniers.
El Pincha necesita ganar para mantener sus chances de avanzar a octavos de final, mientras que la Gloria buscará asegurar el primer puesto de la Zona A. Jugarán este sábado desde las 21.30 en La Plata.
Luego de la derrota de Aldosivi ante Racing, el Malevo buscará aprovecharse del flojo momento de la T que quiere salir del último puesto.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de sábado con chaparrones y tormentas aisladas en Santiago del Estero. La máxima llegará a los 30°C y las probabilidades de lluvia aumentarán hacia la noche. El domingo continuará la inestabilidad, con una temperatura que alcanzará los 33°C.
Un estudio internacional advirtió sobre el impacto de las altas temperaturas hasta marzo de 2027. Mientras países como Brasil, India y Nigeria enfrentarían los mayores riesgos, las proyecciones muestran un escenario diferente para Argentina.
En el marco de un nuevo aniversario, Noticiero 7 presentó una producción audiovisual especial que reunió música, danza y actuación para celebrar más de seis décadas de historia, compromiso y cercanía con la comunidad.
La mujer tenía 41 años y los hijos entre 10 y 14. Cada una de las víctimas tenía dos balazos en la cabeza. Ocurrió en la provincia de Buenos Aires.
La tradicional fiesta retro contará con el show especial de Los Rancheros y todos sus hits. Una propuesta pensada para los amantes de los grandes éxitos de los '80 y '90.
Regirá para todos los pasajeros que viajen en avión hacia territorio norteamericano a partir del martes a las 23.59. Se trata de una nueva disposición sanitaria.
Sábado 31
Octubre de 2026
19° / 32°
Nicolás Pachelo fue sentenciado por robar 250.000 dólares en un club de campo de Ituzaingó. En febrero de 2025, la Justicia había confirmado la condena a prisión perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce.
El dirigente brasileño reapareció en una transmisión en vivo por Instagram desde Florida. Fue su primera intervención pública luego de abandonar Brasil.
La incertidumbre financiera global volvió a golpear a los activos argentinos. Tras el impacto de las elecciones en Brasil, el derrumbe de las acciones de semiconductores en Wall Street profundizó la presión sobre los mercados.
La Jefatura de Policía albergó la X Reunión de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil. Participaron organismos judiciales, áreas de salud e instituciones provinciales para analizar los procedimientos de aprehensión y las garantías de protección de los menores de edad.
La Municipalidad de la Capital realizó un acto en homenaje al exsecretario de Salud de la Provincia, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte a la salud pública santiagueña.
La vicepresidenta firmó un decreto que habilita adelantos de hasta tres salarios netos para trabajadores legislativos endeudados. El beneficio permitirá cancelar deudas sin intereses y deberá devolverse en un plazo de hasta nueve meses.
La Academia se recuperó con un triunfo por 2 a 1 ante el Tiburón que perdió la categoría.
El Canalla ganó por 2 a 1 sobre el final ante el Verde en el estadio Eva Perón, por la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El elenco de Victoria se impuso por 2 a 0 como visitante en el marco de la decimoquinta fecha del certamen de la máxima categoría del fútbol argentino.
El futbolista habría iniciado dos nuevos frentes judiciales que involucran directamente a personas muy cercanas a su exmujer.
“Un día van a decir que me como a Betular”, sostuvo el ex futbolista y contó que a su mujer no le gustó nada lo que pasó en el reality de cocina de Telefe.
El periodista Fede Flowers confirmó en LAM que la pareja celebrará su boda este 31 de octubre en una antigua propiedad del barrio porteño. La fecha tendría un significado especial: ambos se conocieron en una fiesta de Halloween.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ejecutó un operativo que frustró un intento de usurpación en Villa Suramericana, promovido por una agrupación política, el pasado viernes por la tarde.
Un hombre de 42 años fue arrestado en Resistencia por una estafa financiera superior a 4.600.000 pesos, tras una exhaustiva investigación tecnológica y seguimiento policial.
Jesús Ocampos ha sido formalmente imputado por lesiones graves y conducción imprudente bajo los efectos del alcohol tras atropellar a dos peregrinos en Palpalá, Jujuy.
Así, logró su revancha tras fracasar en su primer intento hace 17 años, cuando apenas avanzó 20 metros.
El encuentro ocurrió durante una expedición de recopilación de datos sobre ejemplares marinos para una investigación.
Ocurrió en la vuelta 183, a solo 5 vueltas del final de la carrera.
Los memes han trascendido como un fenómeno cultural desde su aparición en la década de 1990, y su capacidad para permanecer en nuestra memoria es un tema de estudio fascinante que combina psicología y comunicación.
Desde la antigüedad, se ha explorado el fenómeno de la flotación que permite a los barcos navegar. Este principio científico, conocido como el principio de Arquímedes, establece que un objeto flotará si su peso es menor que el peso del agua que desplaza.
En Argentina, el consumo promedio de agua por persona es de 300 litros diarios, un dato que resalta la importancia de estrategias para reducir el uso de este recurso vital. Implementar pequeños cambios puede llevar a un ahorro significativo sin que esto implique un sacrificio en la calidad de vida.