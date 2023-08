Massa se enojó con un periodista que le consultó por la inflación y el dólar: “Es muy fácil agarrar el micrófono haciéndose el picante”

Fue en Córdoba, mientras el ministro de Economía hacía campaña, en medio de otra escalada del blue que cerró en $570. Mirá.

Sergio Massa recorrió Córdoba este jueves, en plena campaña rumbo a las PASO y en medio de otra escalada del dólar blue. Tras una aparición en esa provincia, un grupo de periodistas lo abordó en una informal rueda de prensa donde le preguntaron por la inflación y por la cotización de la moneda estadounidense, que cerró en $570. El ministro de Economía se enojó y cruzó a un interlocutor, al que acusó de estar "haciéndose el picante".

Un periodista le pidió primero que autocalificara su gestión al frente del Ministerio, al cumplir un año en el cargo. El precandidato presidencial de Unión por la Patria eludió dar una respuesta al decir "no soy quién para poner una calificación, porque la calificación la pone la gente". Luego introdujeron la nueva escalada del dólar y el traslado a los precios. "No sé cuál es el impacto, ustedes trajeron el tema", contestó.

Los cronistas intentaron que el ministro profundizara sobre la inflación. "Todo se maneja con el dólar blue, Sergio, y la inflación está en 140%", le dijo un periodista de El Doce. Visiblemente irritado, el funcionario salió a su cruce y aludió a la sequía como un factor de peso: "No, primero, no está 140, cierra 116. Segundo, me gustaría que pongas sobre la mesa que perdimos 21 mil millones de dólares".

Instantes más tarde, siguió: "Porque, digamos, es muy fácil hablar, agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante. Pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones".

"Yo no me hago el picante, Sergio. Lo hago con respeto, por lo que vive la gente", replicó el periodista de El Doce.

"La segunda vez no fuiste respetuoso y a mí me gusta tratar con respeto", redobló Massa su enojo con la mirada clavada en los ojos.