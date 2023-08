¿“Estamos solos en el universo”?: la pícara pregunta que se hizo una directora de la NASA

La directora del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Agencia Espacial de Estados Unidos realizó reveladoras declaraciones.

En las últimas semanas ha recobrado vida el tema de la búsqueda de vida extraterrestre. Al respecto, ahora, fue interrogada una alta referente de la NASA, sobre si ha visto un ovni, una nave que no sea propia de la Tierra. Se trata de Laurie Leshin, titular del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA a quién se le hizo concretamente la pregunta y ella se apuró en responder: "Por supuesto que no. No", sin ahorrar risas a la hora responder, según ha publicado FOX10 Phoenix.

La experta conoce del interés en torno al tema, al punto de que hace poco fue tratado por el Capitolio de Estados Unidos. No obstante, señaló que el propósito de la NASA "es realmente seguir científicamente la evidencia y buscar vida en otros lugares, y creo que tenemos la oportunidad dentro de nuestras vidas de responder esa pregunta".

A la par, hace poco, el funcionario mayor de la agencia, el director Bill Nelson, indicó que un grupo de expertos está haciendo un informe sobre extraterrestres que será divulgado muy en breve.

Leshin precisó al respecto: "Una de nuestras mayores ambiciones en el JPL es encontrar vida en otro lugar. Estamos tratando de explorar todo tipo de lugares en nuestro sistema solar y más allá que puedan tener vida. Si se trata de vida inteligente, eso sería muy interesante, obviamente. Si eres científico, la pregunta más importante que puedes hacerte es: '¿Estamos solos en el universo?'. Así que eso es lo que estamos tratando de responder. Estamos al borde del precipicio".