Lali Espósito apostó a la electrónica en sus dos nuevos lanzamientos

Lali Espósito acaba de estrenar dos nuevas canciones a través de Spotify para mostrar una faceta fuertemente ligada a los sonidos electrónicos. Por un lado, lanzó un tema original titulado “1Amor”, que se presenta como una propuesta bailable y que habla de buscar una relación amorosa que le permita la libertad y saque lo mejor de ella. “Un amor que me quiera solo auténtica, que no me haga trampa y nunca use tácticas. El que no me haga sentir problemático, un amor para mí, un amor”, canta en el estribillo de este tema con base electrónica. “Sé que es lo mejor para los dos y confío que un día lo entiendas, sé que se te parte el corazón, el mío no aguantó la contienda. Esto lo hago por vos pero mucho más por mí. Tengo que volver al amor que me trajo hasta aquí”. También realizó un cover de un clásico de Babasónicos. Fiel a su estilo pop, y con autotune, hizo su propia versión de “Yegua”, canción que se lanzó en el 2005 como parte del álbum Anoche. La versión de Lali es bastante parecida a la canción original, pero le suma una letra adaptada al género femenino.