Julián Álvarez abrió el camino para la goleada del Manchester City sobre Fulham

El delantero argentino marcó el primero en el triunfo 5-1 de los Citizens por la Premier League.

Manchester City le ganó 5-1 a Fulham en el Etihad Stadium, por la fecha 4 de la Premier League 2023. El equipo de Julián Álvarez, que fue titular y marcó el primero, estiró su invicto de victorias consecutivas y sigue como líder en el inicio del certamen. Erling Haaland se anotó con un triplete.

La nueva sociedad establecida entre Julián Álvarez y Erling Haaland, que firmó su primer triplete de la temporada, bastó para que el Manchester City sacara adelante la visita al Etihad del Fulham y con cierto desahogo lograra su cuarta victoria seguida que lo afianza como líder solvente de la Premier League.

El conjunto de Pep Guardiola, con el mando en manos de su ayudante de campo, Juanma Lillo, tardó en imponer su fuerza ante un rival que no logró su primera victoria hasta la semana pasada, contra el Everton, y que centra sus aspiraciones en la continuidad en la máxima categoría inglesa. La diferencia de objetivos se plasmó en el césped. Pero especialmente tras el descanso.

Hasta entonces, el duelo estuvo más o menos equilibrado, con el campo inclinado donde quería el City pero sin excesivas soluciones frente al orden del equipo de Marco Silva. Phil Foden se echó el equipo a la espalda, pero la definición corrió a cargo de otros. De Álvarez, oportuno, del neerlandés Nathan Aké, determinante, y de Erling Haaland, resolutivo.

Tardó media hora en romperse el partido. Lo hizo Julián Álvarez, que repitió titularidad. Centro al área de Mateo Kovacic que encuentra a Haaland. Asiste el noruego al ex-River, que llega desde atrás y marca.

Tuvo el Fulham el tino de responder con cierta premura, de no dejar que la ventaja local se asentara. Dos minutos más tarde empató. Fue en un córner tirado por Harry Wilson que remató, en semifallo, el mexicano Raúl Jiménez. Lo alargó Tim Ream que superó a Ederson y estableció el empate.

El City tardó en recuperarse, aunque tuvo el acierto y la fortuna de lograr de nuevo la ventaja en el añadido, antes del descanso. Fue gracias a una pelota parada. En un saque de esquina tirado por Foden que cabeceó desde cierta distancia, el defensa neerlandés. El balón pasó al lado de Manuel Akanji aunque no despistó, según el árbitro, al arquero Bernd Leno. Alcanzó la red el remate que alivió al cuadro citizen.

Fue un alivio el tanto para el City que apretó el acelerador después. No pudo mantener el ritmo el Fulham que se diluyó poco a poco. Haaland apareció a la hora de juego. Como goleador. Alargó un pase, de primeras, su socio, Julián Álvarez, y no falló. Después, en el 70, sentenció el encuentro el noruego, otra vez, en un agarrón de Issa Diop sobre el atacante argentino, de los más destacados. Fue penal. Lo ejecutó el goleador. Haaland no falló.

Cerró el partido en el descuento, donde acentuó su voracidad. Aprovechó un balón recibido de Sergio Gómez para volver a superar a Leno y ampliar, con su primer triplete de la temporada, su particular cuenta anotadora. Seis goles ya en cuatro partidos.