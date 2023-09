Marcelo Polino, polémico tras las críticas por sus dichos sobre Silvina Luna años atrás

El jurado del Bailando 2023 se hizo el desentendido cuando le preguntaron por el video que se viralizó tras la muerte de la modelo.

Tras la muerte de Silvina Luna, en las redes sociales reflotaron un video de Marcelo Polino burlándose de "la cola de Lotocki" de la modelo, y le llovieron las críticas. Lejos de hacer un mea culpa, el jurado del Bailando 2023 lanzó otra polémica frase para enfrentar a los haters.

Durante el estreno del Bailando 2023 en América el lunes 4 de septiembre, Santiago Sposato le preguntó a Marcelo Polino para LAM por el revuelo que generó este recorte en Twitter y este respondió: "No lo vi, las redes están llenas de gente psiquiátrica, no me hago cargo de lo que digan, no me importa".

Por otro lado, el mediático recordó que tuvo una buena relación con Silvina: "Tuve una relación re copada con ella, hasta casi el final de su vida. Yo le hice todo el contacto para DivasPlay".

Al regresar al piso de LAM tras ver la nota, Fernanda Iglesias lo cruzó: "¿Podemos recordar que dejen de usar la palabra psiquiátrico como un insulto? Hay que dejarlo de usar, no está bueno. Es una condición patológica que muchos sufren, por favor".

Por qué Marcelo Polino fue tendencia tras la muerte de Silvina Luna

Luego de darse a conocer la noticia de la muerte de Silvina Luna, muchas de las figuras públicas comenzaron a despedirse en sus redes sociales, pero los usuarios no dejaron pasar las críticas hacia Marcelo Polino, quien generó revuelo tras el repudiable comentario que le hizo a la actriz hace unos años atrás.

El hecho ocurrió en el Bailando 2017 (El Trece) cuando El Polaco era participante del certamen y la actriz era su pareja.

"Ha venido tu señora, Silvina, que el otro día... ¿Te quedaste mal con Polino del baile? Lo dijiste en todos lados, de que estabas mal", le preguntó Marcelo Tinelli a Silvina. Ella, rápidamente contestó: "Sí, me parece que estuvo de más".

"Tiene problemas de salud, pero auditivos. Porque escuchó mal lo que yo le dije", lanzó el jurado en aquel momento con su micrófono en la mano. Allí, comenzó la polémica donde el conductor le hizo recordar al periodista sobre lo que le había dicho.

"¿Le dijo algo de la condición física o no?", le consultó Tinelli. "Le dije si le pesaba la cola de Lotocki, le pregunté eso, nada más. No le dije nada de la enfermedad ni de lo que pasaba. No hablé de la salud, salud es otra cosa. No le pregunté cómo estaba de los riñones, le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki, nada más", contestó Polino.

"Me extraño porque, hace poco, hablé en tu programa de radio y me preguntás siempre cómo estoy de salud. Te tengo aprecio, por eso me sorprendió. Sos del que menos me esperaba que diga algo así. Del baile me podés decir cualquier cosa, son críticas constructivas pero de eso, me parece, no hacía falta. Entiendo que tenés que justificar tu sueldo", acotó la actriz.

Esto generó muchísimo revuelo en las redes sociales y los usuarios se expresaron a través de Twitter (X).

"Nunca te olvides del imbécil de Marcelo burlándose del culo de Silvina", escribió @peladodelatv. "El HDP ese sale a llorar cuando en su momento se burló de manera indiscriminada", dijo @rolon_mdA.

"Por tus minutos de aire, para resaltar, siempre denigraste a todos los participantes, sin medir ni pensar que a la sociedad que te ve detesta los maltratos. Y no sos el único, Pachano (Aníbal) y Moria (Casán) también hacían lo mismo. Una devolución no es lo mismo que un maltrato", apuntó otro internauta.

"Te burlaste de si a ella le pesaba el culo sabiendo del problema de salud que tenía. Ahora a vos te pesará la conciencia de por vida, lacra"; "Te burlaste de un hecho que hoy provocó su muerte, forro. Mala persona. El karma le llega a todos, acordate las vueltas de la vida Polino"; "Ojalá el lunes cuando empiece el Bailando, alguien se tome la molestia de decirte que no tenés que tratar así a una persona enferma y seas cancelado", escribieron otros de los usuarios.