Le mandaron un insólito mensaje por una app de citas y estalló de bronca: "Es lo peor que me han dicho"

Una muchacha contó que le mandaron un comentario particular a través de una aplicación de citas y manifestó su enojo en Twitter.

Las conversaciones de las aplicaciones de citas, como Tinder, se han convertido en un material susceptible de llegar a miles de personas a través de las redes sociales y en muchas ocasiones generan una gran repercusión. No son pocos los usuarios de Twitter que utilizan la metodología para revelar los hechos más relevantes de sus encuentros virtuales con otras personas.

De esta manera, se pueden conocer historias surrealistas, primeras citas desastrosas, plantones y engaños múltiples, chats divertidos e insólitos, suelen ser algunos de los ingredientes habituales de este tipo de relatos desopilantes e inesperados.

Cabe remarcar que muchas parejas se conocen a través de las redes sociales o las populares aplicaciones de citas. Es ahí donde los usuarios comienzan a intercambiar mensajes para conocerse un poco antes de verse cara a cara.

Muchas veces estas plataformas son muy eficientes y son el puente para forjar increíbles vínculos amorosos. Sin embargo, no siempre todo es color de rosas y a veces las cosas no salen tan bien.

En esta ocasión a una joven le mandaron un mensaje un tanto bizarro a través de una aplicación de citas, lo posteo en Twitter y cientos de internautas reaccionaron en cuestión de segundos.

“Hola Mica! Qué hermosa. Me gusta tu onda de Otaku que se baña”, fue el mensaje que recibió la joven y reveló con una captura del chat privado. Y en su posteo, la usuaria "Mica" escribió en mayúscula su enojo: “Listo me bajo de todas las app de citas. Esto es lo peor que me han dicho en la vida”.

Para lo que no saben, en la jerga moderna del Japón, el término otaku se refiere a un fan de cualquier tema en particular. Si bien los Otakus fuera de Japón centran sus intereses en el manga y anime, estos fans de esa cultura nipona también se expanden a otros gustos como los videojuegos. Y la palabra "Manga" se utiliza para designar a la historieta en general.

De esta manera, a la tuitera no le gustó el comentario del joven ni se sintió muy alagada. Como era de esperarse, el posteo cosechó una gran cantidad de "likes" y miles de reacciones y comentarios desopilantes.

“Para mí es porque la mayoría de los hombres sólo conocen ser villera, otaku o mili pili. No saben lo que es ser aesthetic”, “Aestethic = milipili”, fueron algunas de las respuestas al posteo de la joven.