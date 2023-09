La inesperada propuesta de Abel Pintos que hizo emocionar a una participante de Got Talent

Una trabajadora rural deslumbró a todo el jurado en el escenario del programa de talentos más conocido de todos.

Got Talent Argentina sigue emocionando todos los televidentes y presenta noche a noche diferentes historias que logran cautivar a un público expectante. Este domingo, Sandra Silveyra de Ávila, una participante que llegó desde Centeno, Santa Fe para presentarse como “La máquina de la cumbia”, arrasó con todo y lograr que Abel Pintos la sorprenda. De acuerdo con lo que contó en la previa, esta incipiente artista es una trabajadora rural que comenzó a cantar durante la pandemia, y actualmente se presenta junto con su banda de cumbia los fines de semanas, mientras que el resto de los días ordeña vacas en un tambo. En esta ocasión, Sandra conquistó al jurado y enloqueció a todos al entonar una versión de cumbia de la canción “Marinero de luces”, de Isabel Pantoja. Tras la presentación de Sandra, el jurado de Got Talent realizó su devolución: “Me gusta el personaje que tenés. Podés ordeñar vacas, cantar, ser lo que tengas ganas de ser. Me encantó lo que hiciste de principio a fin”, le dijo Emir Abdul Gani a Sandra. “Me parecés espectacular, me encanta lo que hacés. Me dio sed de vino tu presentación”, le aseguró La Joaqui a la concursante. Luego llegó el momento de Abel Pintos, quien le consultó sobre su trabajo con la música. “¿Grabaste un disco, Máquina?”, indagó el cantautor y productor. Cuando la tambera contestó que no, él le hizo una de las revelaciones más felices de su vida. “Yo te voy a grabar un disco”, le aseguró Abel a Sandra y agregó “Te amo, máquina”. La participante recibió los 4 votos necesarios para pasar a los cuartos de final de Got Talent Argentina.