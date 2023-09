El mal momento que vivió Barbie Vélez junto a su marido en México

Las vacaciones familiares y el festejo de cumpleaños de su padre se vieron empañados por un inconveniente que finalmente logró resolverse

Desde el momento en que Salvador llegó al mundo, hace seis meses, la vida de Barbie Vélez experimentó una transformación radical y profunda, y así fue mostrando cada paso a través de sus redes sociales. Con el paso del tiempo y ya al alcanzar una etapa de mayor independencia, la actriz y modelo consideró que era la ocasión propicia para embarcarse en una aventura hacia Playa del Carmen, uno de los lugares más emblemáticos de México.

Sin embargo, esa travesía no la realizaría sola; estuvo rodeada y respaldada por un nutrido grupo de familiares. En este viaje, Barbie, hija de Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta -quien también fue parte del viaje- estuvo acompañada por su pareja, Lucas Rodríguez, su hermano conocido como Titi, su abuela y algunos primos cercanos. Pero este viaje no solo tenía el propósito de relajarse y disfrutar del paradisíaco destino, también coincidía con una fecha especial: la celebración del cumpleaños 50 de Alejandro. No obstante, a pesar de las expectativas y la alegría que envolvía esta travesía, surgieron complicaciones inesperadas.

A través de un video en su cuenta de instagram, Barbie reveló que junto con su marido debieron ser asistidos: “Me estuvieron preguntando mucho por el oído, gracias. Al final llamé al médico, había hecho una teleconferencia, me había dado unas gotitas porque se sospechaba que era una otitis. Y finalmente a la noche me dolía, mucho, mucho, mucho y me volvía más sorda y sentía como algo raro en el oído. Además, a Lucas le empezó a doler mucho también, así que llamamos al médico que vino presencialmente”.

A continuación, detalló: “Finalmente me hizo como una limpieza en ambos oídos que se ve que por el agua, se me había obstruido. Y ahora estoy joya. Además, literalmente, yo le tengo fobia a los oídos, realmente no me puedo introducir nada, ni un cotonete bajo ningún punto de vista, ninguna de esas cosas. Lucas sí tuvo una infección, mismo por el agua, así que está con medicamentos, pero mejor”.

Respecto del festejo de cumpleaños, Pucheta había expresado: “Celebrar medio siglo de vida en compañía de mi familia es inestimable. Me siento verdaderamente bendecido”. Nazarena, a pesar de no poder estar presente, no dejó de enviarle cálidos deseos de cumpleaños a través de la red social, demostrando el cariño que aún conserva hacia él.

En sus redes sociales, Barbie compartió con sus seguidores postales de su escapada familiar al lujoso resort Iberostar Quetzal. Entre las imágenes, se podían apreciar momentos de relajación y diversión: helados a cualquier hora, refrescantes baños en la piscina y en el mar, siestas revitalizantes y momentos únicos junto a su hijo, su hermano y su pareja.

Playa del Carmen se encuentra en la costa este de la península de Yucatán, en México. Es uno de los principales destinos turísticos del país debido a su proximidad a otros lugares de interés, como Cozumel y Tulum. La ciudad cuenta con una variedad de atractivos, incluyendo playas, parques temáticos, cenotes y una diversidad de opciones gastronómicas. Además, su ubicación en la Riviera Maya la sitúa cerca de numerosos sitios arqueológicos y reservas naturales.

Cabe recordar que Salvador nació el pasado 24 de febrero y Alejandro Pucheta fue el encargado de anunciar la noticia en las redes sociales. “Bienvenido Salvador. 17.05. 3.500 kg”, escribió junto a una foto de las huellas, para dar cuenta de la hora y el peso del bebé.

Unas horas más tarde, Nazarena subió a sus redes dos emotivas imágenes de uno de los días más felices de su vida: una foto con el pequeño Salvador, observándolo con una mirada en la que transmitía todo su amor. Y otra con su hija y su nieto, y un texto breve y contundente: “Sin palabras. Mi alma es feliz. Te amo y admiro profundamente Barbie”, escribió junto al emoji de un corazón.